Gebackene Piroggen: Außen knusprig und innen saftig

In Osteuropa gehören sie zum Kulturgut, die herzhaft gefüllten Piroggen. Was innen drin ist, ist oftmals eine leckere Überraschung. SWR4-Backexperte Joachim Habiger versteckt im leicht nussigen Dinkelteig würzigen Speck und Schinken, kombiniert mit süß-herben Korinthen. Der ideale Abendsnack zu einem Glas Wein!

Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Joachim Habiger

Zutaten für den Teig (ergibt 15-20 Stück):

250 g Dinkelmehl (Type 630)

125 g Butter

5 g Salz

1 Ei

1 EL kaltes Wasser

Zutaten für die Füllung:

50 g durchwachsener Speck

50 g roher Schinken

50 g Korinthen

Zutaten zum Bestreichen:

1 Ei

50 ml Milch

Außerdem:

Backpapier

Schritt für Schritt zu den gebackenen Piroggen

Zubereitung des Teigs

Aus allen Zutaten einen All-in-Teig herstellen. Dazu das Mehl auf die Arbeitsplatte geben und die Butter in kleinen Stücken darauf verteilen.

Tipp: So gelingt der Teig Die Butter immer kalt verarbeiten, damit der Teig nicht brandig wird und bröselt.

Eine Mulde machen und Salz, Ei und Wasser dazugeben. Mit Backhörnchen rasch einen Teig "hacken", zum Schluss kneten. Eine Kugel formen und für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Tipp: Teig gut kühlen Gut gekühlt lässt sich Mürbeteig besser weiterverarbeiten!



Danach den Teig ausrollen und circa 10 Zentimeter große Kreise ausstechen.

Tipp: Platzsparend ausstechen Für die Kreise können Sie auch ein Glas mit entsprechendem Durchmesser verwenden. Und bitte platzsparend ausstechen, den Rest-Teig zusammenkneten und erneut ausrollen.

Zubereitung der Füllung

Die Zutaten der Füllung gut miteinander mischen.

Tipp: Variieren Sie mit der Füllung Wenn Sie die Kombination von Speck mit Korinthen nicht mögen, einfach Korinthen weglassen! Bei der Füllung können Sie variieren. Zum Beispiel mit Lauch, etwas Quark oder anderem Gemüse!

Die Fertigstellung

Anschließend mit einem Kaffeelöffel etwas Füllung in die Mitte des Kreises setzen.

Tipp: Speck nicht anbraten Der Speck wird nicht angebraten, da sonst das Fett seitlich austreten kann.

Dann die Hälfte des Teiges darüberlegen, so dass Halbmonde entstehen und gut andrücken. Mit einer Gabel die Ränder auch, als Zierde, leicht eindrücken. Zum Schluss mit Eistreiche abstreichen und backen.

Backtemperatur: gut 20 Minuten bei 190 Grad (Ober-/Unterhitze)

Tipp: Snack zum Feierabend Die Piroggen passen wunderbar zu Wein und Bier und können als Snack serviert werden!

Haben Sie gewusst, dass...

...Piroggen in Polen besonders beliebt sind bei Festmahlzeiten, bei Geburtstagen und Hochzeiten. Sie werden aber auch als "fast food" in sogenannten Pierogarnia angeboten. Rein kommt was gefällt: Speck, Gehacktes, Spinat oder Sauerkraut. Als Spezialität haben es Piroggen sogar bis nach Finnland geschafft.

Das Rezept zum Herunterladen

