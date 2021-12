Gänseleberterrine im Chocolat Grué Mantel

per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Eva Eppard, Appenheim

Zutaten:

600 g feine Gänseleber, geputzt

6 cl Sauternes (süßer Wein)

5 cl weißer Portwein

4 cl Cognac

1 Bund Majoran

10 g Zucker

10 g Pökelsalz

10 g Jodsalz

100 g gemahlene Kakaobohne

Zubereitung:

Die flüssigen Zutaten mit dem Majoran und den Gewürzen vermischen, aufkochen und etwas reduzieren lassen.

Gänseleber gut gekühlt in walnussgroße Stücke teilen, mit der Reduktion vermischen. Alles über Nacht gut gekühlt durchziehen lassen. Durch die Marinade bekommt die Leber eine feine Struktur. Wer es noch feiner möchte, kann die Masse hinterher noch pürieren.

Am nächsten Tag die Gänselebermasse in eine mit Klarsichtfolie ausgelegte Terrinenform füllen, in Alufolie wickeln und im Wasserbad bei 70°C etwa 25 Minuten garen.

Gut durchkühlen lassen, stürzen und in der gemahlenen Kakaobohne wälzen. Mit Pflaumenmus bei Zimmertemperatur servieren.

Ich würde hierzu Feldsalat und Brioche servieren.

