Gänsekeule mit Quittenjus

Koch/Köchin: Eva Eppard, Appenheim

Zutaten:

4 Gänsekeulen

2 EL Honig

Salz und Pfeffer

250 ml Geflügel oder Gänsefond

200 g Quitten, fein gewürfelt

250 ml Rotwein

etwas Portwein

etwas Zucker oder Agavendicksaft

Pfeilwurzelmehl zum Abbinden (alternativ Stärke)

Zubereitung:

Die Gänsekeulen mit Salz und Pfeffer würzen, mit dem Honig einreiben.

In einem verschlossenen Topf in einem Bräter in den Backofen schieben (170°C) und zwei Stunden backen. Zwischendurch kontrollieren und eventuell etwas Wasser angießen. Danach den Topf öffnen und weitere 15 Minuten bei 200°C fertig backen.

Die Gänsekeulen aus dem Bräter/Topf nehmen.

Den Rotwein in einem Topf reduzieren lassen und mit etwas Zucker abschmecken. Den Geflügelfond zugeben und mit Pfeilwurzelmehl abbinden.

Die Quittenwürfel ganz zum Schluss vollenden: Dazu diese kochen, bis sie ganz leicht weich sind.

Dazu passen Klöße und Rotkohl.

