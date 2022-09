Burger Patties für Hamburger selber machen

Beliebt bei Jung und Alt: Der Hamburger! Doch was macht den perfekten Burger aus - die Soße? Das Fleisch? Beides ist wichtig, und deshalb macht SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer sowohl die Patties als auch das Gewürz-Ketchup am liebsten selbst. Von wegen Fast-Food: So vereint sich dann eine saftige Burger-Bulette mit kräftiger Tomatensoße in einem selbstgebackenen Bun zum weltweit beliebten Sandwich.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer SWR Corinna Holzer Zutaten für die Burger-Patties: 500 g Hackfleisch (Rind oder halb Rind/halb Schwein)

Salz

Pfeffer

geräuchertes Paprikapulver

Butterschmalz

Zutaten für das Gewürz-Ketchup: 3 EL Olivenöl

1 kg Tomaten (vollreif, ohne Strunk, in Würfel geschnitten)

2 Zwiebeln (geschält, in Würfel geschnitten)

3 Knoblauchzehen (geschält)

1 TL Salz

100 g Brauner Zucker

50 ml Weißweinessig

50 ml Balsamicoessig

3 bis 4 EL Sojasoße

1 TL Currypulver

1 TL Worcestershiresauce

Abrieb von 1 Zitrone

Salz

Pfeffer

Zubereitung der Hamburger-Patties Das frisch durchgelassene Hackfleisch entweder gar nicht oder nur leicht würzen. Tipp: Das richtige Hackfleisch für Burger Verwenden Sie Hackfleisch, halb Rind, halb Schwein gemischt, dann wird der Patty saftiger. Wenn Sie nur Rinderhack nehmen, sollten Sie den Fettanteil in der Pfanne erhöhen. Abschmecken mit Salz, Pfeffer und eventuell etwas geräuchertem Paprikapulver. SWR Corinna Holzer In einer Burgerpresse in Form bringen (zirka ein bis eineinhalb Zentimeter hoch) und in etwas Butterschmalz in einer Pfanne oder auf einem Grill von jeder Seite (heiß) zirka zwei bis drei Minuten anbraten. Tipp: So fällt der Burger-Patty nicht auseinander Den Patty richtig fest pressen, dann behält er auch seine Form und bleibt saftig! Zwei Minuten ruhen lassen. Tipp: Burger auf dem Grill Die Patties können Sie auch grillen – dafür den Grillrost etwas einfetten oder eine Unterlage verwenden! Zubereitung des Gewürz-Ketchups Zuerst Olivenöl in einen Topf geben. Die Tomaten enthäuten und in Würfel schneiden oder auch Tomaten aus der Dose verwenden. SWR Corinna Holzer Tipp: Deshalb Tomaten aus der Dose für Soßen verwenden Dosentomaten haben den Vorteil, dass sie vollreif geerntet werden und deshalb auch das volle Aroma haben. Dann die anderen Zutaten nacheinander dazu tun, die Reihenfolge spielt keine Rolle! Tipp: Honig in Gewürz-Ketchup Honig gibt dem Gewürz-Ketchup eine extra feine Geschmacksnote. Unter Rühren aufkochen und zirka zehn bis 15 Minuten köcheln lassen. Tipp: So wird die Konsistenz des Ketchups fester Wenn Sie das Gewürz-Ketchup etwas sämiger haben möchten, einfach etwas länger einkochen lassen. Alles gut und fein mixen – fertig! Tipp: Übriges Ketchup aufbewahren und verwerten Das Gewürz-Ketchup passt auch hervorragend zu gegrilltem Fleisch oder Gemüse. So schmeckt ein Hamburger SWR Corinna Holzer Ein Hamburger Bun (Brötchen) durchschneiden und mit Salat, Gewürzgurkenscheiben, Zwiebeln und Tomaten belegen. SWR Corinna Holzer Dann den Patty auflegen und mit Gewürz-Ketchup bestreichen. Zum Schluss den Brötchen-Deckel auflegen. Übersicht aller SWR Rezepte