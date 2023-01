per Mail teilen

Fischstäbchen mit Remoulade sind selbstgemacht besonders lecker. Dazu Salat aus roter und gelber Bete und Feldsalat: ein leichtes Mittagessen!

Koch/Köchin: Holger Jacobs, Kaiserslauterm

Zutaten

Für die Fischstäbchen

Filet von der Lachforelle, Seesaibling, Zander oder Steinbutt

Meersalz, Pfeffer Mehl

1 Ei

feingeriebenes Weißbrot (alternativ Paniermehl)

Für den bunten Bete-Salat

rote und gelbe Bete

Salz, Pfeffer

Essig, Rapsöl

Für die Remoulade

Ei

Senf, Rapsöl

Zitronensaft

Salatgurke

Schalotten

gekochtes Ei

Zubereitung

Das Fischfilet von allen Gräten und Häuten befreien. Dazu am besten den Fischhändler fragen oder geputzes Filet kaufen. Das Filet in Streifen schneiden, etwa zweimal sechs Zentimeter groß.

Mit Meersalz und Pfeffer würzen, danach in Mehl wenden, dann in dem verquirlten Ei und zum Schluss in dem Weißbrot wälzen.

Jetzt die Brotkrumen fest andrücken, damit sie in der Pfanne nicht abfallen und verbrennen. Die Fischstäbchen in Butter oder Distelöl knusprig anbraten.

Rote und gelbe Bete schälen, fein hobeln und roh marinieren: mit Salz, Pfeffer, Essig und Rapsöl.

Für die Remoulade alle Zutaten in einen Mixbecher geben und langsam mixen. Gewürfelte und blanchierte Schalotten sowie Gurken würfeln, gehacktes Ei und Petersilie unter die Mayonnaise geben und nachwürzen.

Die Fischstäbchen mit der Remoulade, sowie dem bunten Bete-Salat und dem Feldsalat anrichten.

