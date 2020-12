per Mail teilen

Koch/Köchin: SWR4 Moderatorin Corinne Schied

SWR Stefanie Kühn

Zutaten für 20 Päckchen:

300 g Lachsfilet

1 reife, nicht zu weiche Avocado

1 Zitrone, Saft

10-12 Surimi-Sticks (Kühlregal)

1 Stange Lauch

1 Bio-Gurke

3-4 EL helle Sojasoße oder Fischsoße

1 EL Honig

Chiliflocken

2 TL Wasabipaste (grüne japan. Meerrettichpaste)

1 Bio-Limette, Abrieb und Saft

Sesam, weiß und schwarz

Ingwer, eingelegt (Asiamarkt)

Sushireis oder Jasminreis

"Surimi ist gepresstes Krebsfleisch. Ich liebe es! Wir verpacken es asiatisch mit Gemüse. Ein gefundenes Fressen für Hobbybastler!" Corinne Schied



Zubereitung:

Den Reis nach Anweisung kochen, komplett abkühlen lassen. Nicht in den Kühlschrank geben, dann wird der Reis unangenehm körnig!

Lauch putzen, halbieren und bei etwa 25 Zentimeter bis zum Hellgrün abschneiden.

In 0,5 Zentimeter feine Bänder schneiden und nur eine Minute in kochendem Wasser blanchieren. Abgießen und in Eiswasser abschrecken, sodass der Lauch seine Farbe behält. Limettenabrieb nehmen, Saft auspressen.

Die Gurke mit der Schale halbieren, das Innere entfernen und auf halbe Surimi-Stick-Größe kürzen.

Aus Wasabipaste, Sojasoße, etwas Limetten-Abrieb, Honig und Chiliflocken eine Marinade rühren und die Gurkenstücke darin etwa zehn Minuten einlegen.

Die Surimi-Sticks halbieren. Den Lachs mit einem scharfen Messer von der Haut befreien und ebenfalls auf dieselbe Größe zuschneiden.

Die Avocado schälen, halbieren, Stein entfernen und die Stücke ebenfalls auf Päckchengröße schneiden.

Mit etwas Zitronensaft beträufeln, damit sie ihre Farbe behalten.

Den Reis in Häppchengröße vorbereiten. Ingwer bereitlegen.

Nun auf jedes Gurkenstück ein paar der Zutaten nach Geschmack verteilen und mit einem Lauch-Bändchen zusammenbinden.

Corinnes Tipp: Auch lecker auf Gurke oder Brotstückchen: gegrillte Paprika, Tomate und Parmesan. Viel Spaß!!

Übersicht aller SWR Rezepte