Ein butterzartes Filet mit einer Füllung aus würzigen Pilzen und ummantelt von knusprigem Blätterteig: Filet à la Wellington ist ein leckeres Gericht fürs Weihnachtsessen. Selbst im Festtagsrummel lässt sich der Weihnachtsbraten gut vorbereiten.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Einkaufsliste:

600 g Schweinefilet (küchenfertig)

Salz

Pfeffer

400 g Champignons (fein gehackt)

2 EL Zwiebel (gewürfelt)

Thymian

1-2 EL Semmelbrösel

500 g Blätterteig (Kühlregal oder Bäckerei)

1 Eigelb

Backpapier

evtl. Fleischthermometer

Backtemperatur: Zirka 30 Minuten auf 180 Grad Ober-/Unterhitze im vorgeheizten Backofen.

Zubereitung des Filets Wellington

Das Schweinfilet mit wenig Salz und Pfeffer würzen und in etwas Butterschmalz rundherum – maximal 45 Sekunden – auf beiden Seiten anbraten. Danach gut auskühlen lassen.

Tipp: Filet zubereiten - so ist es einfach Kaufen Sie das Filet bereits küchenfertig vorbereitet, dann müssen Sie keine Sehnen und Häutchen mehr entfernen!

Die Champignons klein hacken und in der Pfanne mit dem restlichen Butterschmalz anschwitzen. Es können auch Kräuterseitlinge oder Steinpilze zu den Champignons dazu gemischt werden.

Tipp: Pilze zubereiten und so anbraten Das Fett in der Pfanne muss immer sehr heiß sein, denn sonst "entsaften" die Pilze. Pilze sind nämlich Schwammgewächse mit hohem Feuchtigkeitsanteil.

Anschließend die Zwiebelwürfel dazugeben und mitbraten. Danach mit Salz, Pfeffer und Thymian kräftig abschmecken.

Wenn sich Flüssigkeit gebildet hat, diese abgießen und die Füllung (auch Duxelles genannt) mit Semmelbröseln abbinden und ebenfalls gut abkühlen lassen. Danach den Blätterteig zu einem Rechteck ausrollen.

Tipp: Das ist der beste Blätterteig Achten Sie darauf, dass der Blätterteig mit Butter und nicht mit Pflanzenölen hergestellt wurde. Pflanzenöle haben keinen eigenen Wasseranteil, der zum Ausdampfen des Teigs nötig ist. Deshalb wird Wasser mit hohem Energieaufwand zugeführt. Bei Butter ist das nicht nötig.

Nun die Füllung auf dem Blätterteig gleichmäßig verteilen. Rechts, links und oben sollte ein Rand von zirka drei bis vier Zentimetern frei gelassen werden.

Tipp: So wird der Blätterteig nicht klebrig Die Füllung und das Filet sollten wirklich kalt sein, ansonsten löst sich die Butter im Teig vom Blätterteig und dieser wird weich und klebrig.

Das Schweinefilet am unteren Rand auf die Füllung legen, auf beiden Seiten einschlagen und vorsichtig aufrollen. Die Rolle danach auf Backpapier setzen und zwar mit der Naht nach unten.

Tipp: So nutzen Sie die Reste vom Blätterteig sinnvoll Falls Sie noch Blätterteig übrig haben, können Sie Sterne ausstechen und die Rolle damit weihnachtlich verzieren.

Die Blätterteigrolle mit dem verquirlten Eigelb bestreichen und im Backofen 30 Minuten bei 180 Grad (Ober-/Unterhitze) ausbacken.

Tipp: Dann ist das Filet Wellington gar Falls Sie mit einem Fleischthermometer das Schweinefilet kontrollieren wollen: Die Kerntemperatur sollte 56 bis 58 Grad betragen.

Nach dem Backen die Blätterteigrolle noch gut fünf Minuten ruhen lassen und danach in Scheiben aufschneiden.

Tipp: So können Sie das Filet Wellington aufwärmen Wenn etwas übrig bleibt: Sie können die aufgeschnittenen Scheiben nochmals von beiden Seiten anbraten - oder einfach auch kalt servieren.

Übrigens: Daher kommt der Name Filet Wellington

"Filet Wellington" wurde bereits um 1900 in deutschsprachigen Kochbüchern erwähnt. Beim Original "Filet Wellington" handelt es sich um ein Rinderfilet mit einer Ummantelung aus gehackten Champignons im Blätterteigmantel. Der Name "Filet Wellington" soll auf Arthur Wellesley, den ersten Duke von Wellington, zurückgehen. Ihm wurde nach der Schlacht von Viktoria in Teig eingebackenes Filet serviert, was dann zu seiner Leibspeise wurde, so die Legende.

