Feine Spargelcremesuppe

Koch/Köchin: Eva Eppard

Zutaten:

250 g Spargelschalen

2 Schalotten + etwas Butter zum Anschwitzen

60 g Butter

1 l Wasser

Salz

Zucker

Speisestärke

Sahne zum Verfeinern nach Geschmack

Zubereitung:

Spargelschalen und Schalotten in etwas Butter anschwitzen, mit dem Wasser auffüllen und zum Kochen bringen.

Dann mit Salz und Zucker abschmecken, bis das Wasser eine gute Sättigung hat.

Die Spargelschalen darin etwa fünf Minuten kochen, dann herausnehmen.

Die Suppe mit Speisestärke bis zur gewünschten Bindung abbinden. Mit Salz und Zitrone abschmecken. Etwa 60 Gramm Butter hineinmixen und dann nach Geschmack mit Sahne verfeinern.

Durch ein feines Sieb passieren. Mit Croûtons oder einer gebratenen Riesengarnele servieren.

Tipp: Wer Spargelstücke in der Suppe haben möchte: Für vier Personen ein Kilogramm Spargel geschält und in Stücke geschnitten etwa 20 Minuten mit etwas Salz und Zucker in reichlich Wasser kochen. Dann in die fertige Suppe geben.

