Fava ist die griechische Variante von Hummus, dem beliebten Kichererbsendip. Traditionell wird Fava aus Schälerbsen gemacht, hier mit Linsen.

Koch/Köchin: Corinne Schied

SWR Corinna Lutz

Zutaten

300 g gelbe Schälerbsen oder gelbe Linsen

Salz und Pfeffer, frisch gemahlen

2-3 Lorbeerblätter, etwas gedrückt

4 Knoblauchzehen, davon 3 gehackt

1 kleiner Rosmarinzweig

etwas Pflanzenöl zum Braten

2 Schalotten, gehackt

0,5 TL Koriandersamen, gemahlen

2 Messerspitzen Kurkuma (Gelbwurz)

1 Biozitrone, etwas Abrieb und etwas Saft davon

ca. 4 EL Olivenöl

Außerdem

2 EL Kapern

1 Glas Kapernäpfel

1-2 rote Zwiebeln, gehobelt

12-16 Kalamata-Oliven

Blattpetersilie, fein gezupft

Pfeffer, frisch gemahlen

4 EL Olivenöl zum Beträufeln

"Fava ist die griechische, leichte Variante vom Hummus. Mit Rosmarin, Lorbeer, Knoblauch und Zitrone! Original mit gelben Schälerbsen - gelbe Linsen funktionieren aber auch gut!"

Zubereitung

In einem Topf die Schälerbsen oder Linsen in reichlich Wasser mit Salz, Lorbeerblättern, Rosmarin und einer Knoblauchzehe in etwa zehn Minuten weichkochen.

Währenddessen Schalotten und die gehackten Knoblauchzehen im Öl glasig dünsten, gemahlenen Koriander und Kurkuma dazugeben und eine Minute mitdünsten. Abkühlen lassen.

Die Erbsen (oder Linsen) mit dem Knoblauch abgießen, das Kochwasser unbedingt auffangen. Lorbeerblätter und Rosmarin entfernen. Abkühlen lassen. Drei bis vier Esslöffel Erbsen (oder Linsen) beiseite stellen.

Nun den Rest der Erbsen (oder Linsen) mit der Zwiebel-Knoblauch-Mischung, Zitronenabrieb und Zitronensaft pürieren. Dabei nach und nach Kochflüssigkeit und Olivenöl hinzugeben, da die Erbsen- oder Linsencreme beim Abkühlen andickt.

Mit Pfeffer und eventuell noch etwas Salz abschmecken. Die einzelnen Erbsen oder Linsen unterrühren.

Etwas Fava auf einen Teller streichen, mit dem restlichen Olivenöl, Schnittlauch, Kapern, Kapernfrüchten, Zwiebelringen und den griechischen Oliven servieren.

Corinnes Tipp: Fava passt gut zu fruchtigen Speisen wie Tomaten-Salat, zu gebratenem Chicorée oder als Beilage zu Fisch. Dazu frische Sesambrötchen oder Bauernbrot. Lecker!

