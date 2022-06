Erdbeer-Thymian-Chutney

per Mail teilen

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stehbach

SWR Märte Burmeister

Zutaten:

500 g Erdbeeren

1 EL Rosinen

1 kleine Chili

1-2 Knoblauchzehen

Salz, Cayenne-Pfeffer

frischer Thymian

Zucker

Essig

Zubereitung:

Zuerst die Erdbeeren putzen und kleinschneiden. Dann den Zucker in einen Topf geben und bei voller Hitze karamellisieren. Ablöschen mit einem Schuss Rosé-Wein oder Weißwein und Essig.

Während sich der Zucker in der Flüssigkeit auflöst, den Knoblauch sowie die Chilischote in feine Würfel schneiden. Wer es nicht so scharf mag, kann auch weniger Chili verwenden.

Chili und Knoblauch zur Zuckerflüssigkeit geben und die Erdbeeren, Rosinen und Thymian dazumischen. Etwas Salz dazugeben und so lange köcheln lassen, bis die Erdbeeren schön kleingekocht sind.

Jetzt nochmal nachschmecken mit Salz und Cayenne-Pfeffer sowie Süße und Säure nachjustieren. Dann etwas Speisestärke in kaltem Wasser anrühren und das Chutney damit leicht abbinden.

Dieses Chutney kann mit jeder Frucht gemacht werden, auf die man Lust hat!

