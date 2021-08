per Mail teilen

Koch/Köchin: Sarah Schreiber, Gerolsheim

SWR Thilo Eickhoff

Zutaten:

Für den Eierkuchen:

10 mittelgroße Eier

Tomaten, Menge und Art nach Belieben

2 kleine Tassen Milch

5 gehäufte EL Dinkel-Vollkornmehl

etwas Sprudelwasser

schwarzer Pfeffer, Salz

Für den Salat:

roter oder grüner Eichblattsalat

3 EL Essig

2 EL Öl

Salz und Pfeffer

etwas Schnittlauch

Zubereitung:

Backofen vorheizen auf 200°C.

Die Eier in der Schüssel aufschlagen, die Milch dazu (ein Espressotässchen pro fünf Eier) und das Mehl.

Das Ganze klümpchenfrei verrühren, das Mineralwasser dazugeben, damit es später gut aufgeht. Mit schwarzem Pfeffer und Salz würzen und mit etwas Öl in eine vorgeheizte, backofengeeignete Pfanne geben. Stehen lassen.

In der Zeit die Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Die Tomaten in die Masse legen und die Pfanne bei 200°C Grad solange im Ofen lassen, bis der Eierkuchen schön aufgegangen ist.

Den Salatkopf putzen, rupfen, schleudern.

Für das Dressing Essig, Öl, Salz und Pfeffer vermischen. Den Schnittlauch hacken und untermischen. Alles zusammen anrichten.

