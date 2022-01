Rheinischer Döppekooche

Der Döppekooche ist ein ganz einfaches, traditionelles Gericht aus der Eifel. Es wurde früher mit aufs Feld genommen - im Topf, also im Döppe (Dippe, Düppe, Döpp). Ziel war, alle satt zu machen. Deshalb war alles drin, was satt macht und was gerade da war: Speck, Reste vom Braten, Mettenden, alte Brötchen oder Brot.