Feine Crêpes Suzette mit fruchtig-süßer Soße

Crêpes Suzette sind dünn gebackene Pfannkuchen mit einer fruchtig-süßen Soße aus Orangen. Ein feines Dessert für ein Menü für Gäste.

Koch/Köchin: Corinne Schied

SWR Jens Alinia

Zutaten

125 g Mehl, Type 405, gesiebt

30 g Zucker

25 g Butter, geschmolzen

250 ml Vollmilch

2 Eier (Gr. M)

1 Eigelb (Gr. M)

1 Prise Salz

etwas Pflanzenöl zum Ausbacken

Für die Orangensoße

5 Bio-Orangen, 3 davon: Abrieb und Saft, 2: filetiert, ohne weiße Häutchen

40 g Zucker

3-4 EL Orangenlikör

40 g Butter

"Ein Klassiker der französischen Küche: die Crêpes Suzette! Ein hauchdünner, heller Pfannkuchen mit buttriger Orangensoße. Leicht, elegant und einfach lecker!"

Zubereitung

Für den Teig Mehl, Zucker und Milch ohne Klümpchen glattrühren. Eier, Eigelb, Salz und die flüssige Butter gut unterrühren und den Teig etwa 30 Minuten ruhen lassen.

Anschließend jeweils eine kleine Kelle portionsweise mittig in eine heiße Pfanne geben und zügig in alle Richtungen bewegen, damit der Teig sich gleichmäßig verteilt. Die Crêpes bei mittlerer Hitze von beiden Seiten 30-60 Sekunden hell ausbacken. Die fertigen Crêpes in Alufolie oder im Ofen bei 100°C Umluft warmhalten.

Für die Orangensoße von den Orangen erst den Abrieb nehmen, dann von zwei Orangen außen die Schale sauber abtrennen, dabei alle weißen Häutchen wegschneiden. Nun mit einem scharfen Messer die Orangenfilets sauber herausschneiden.

Den Saft aus den übrigen Orangen pressen und mit dem Abrieb in einer Pfanne erhitzen, Zucker und Orangenlikör zugeben und etwa fünf Minuten einkochen. Dann die Butter einrühren und die Orangenfilets dazugeben.

Die Crêpes einzeln in der Orangensoße wenden. Nun zu einem Halbkreis falten und nochmal zu einem Viertelkreis. Die Crêpes mit etwas Orangensoße warm servieren.

Corinnes Tipp: Sie können Ihre Crêpes wunderbar mit Cognac flambieren und/oder Vanilleeis dazu servieren! Bon appétit!

