Vorher den Belag durchschneiden, damit die Füllung nicht herausläuft

Den Mandel-Deckel sollte man zuvor in zwölf gleichgroße Stücke vorschneiden, bevor er auf die Creme gelegt wird. So lässt sich die Torte später problemlos in Stücke einteilen, ohne dass die Creme seitlich herausläuft und die Torte beim Schneiden zerdrückt wird.