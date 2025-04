Übrigens...

... Dampfnudeln sind Friedensstifter: In Kandel und in Freckenfeld in der Pfalz gibt es "Dampf-Nudel-Tore". Diese wurden zur Erinnerung erbaut. Denn den beiden Orten wurde während des Dreißigjährigen Krieges von schwedischen Soldaten Mord und Totschlag angedroht, wenn sie nicht eine beträchtliche Geldsumme aufbringen würden.

Die Pfälzer haben wohl damals schon erkannt, dass ein voller Bauch keine Revolutionen macht. Die Invasoren wurden mit frisch zubereiteten Dampfnudeln versorgt. Es wurden 1.286 Dampfnudeln serviert, woraufhin die satten Soldaten von dannen zogen. Die Rundbögen der beiden Tore sind mit jeweils mehr als 1.000 steinernen Dampfnudeln an allen Seiten gestaltet.