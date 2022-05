Grumbeerebrot (Kartoffelbrot)

per Mail teilen

Koch/Köchin: Karin Schmidt, Trippstadt

SWR Sibille Lozano

Zutaten:

120 ml Milch (lauwarm)

120 ml Wasser (lauwarm)

1/2 Würfel Hefe (frisch)

1 TL Zucker

250 g gekochte Kartoffeln (vom Vortag)

2 TL Salz

400 g Weizenmehl

100 g Roggenmehl

1 EL Essig

evtl. ein Gärkörbchen

Zubereitung:

Milch und Wasser mischen, Hefe und Zucker einrühren. Zehn bis fünfzehn Minuten gehen lassen.

Kartoffeln mit einer Kartoffelpresse pressen und zur Hefemilch geben. Restliche Zutaten dazugeben und alles verkneten. Falls der Teig noch zu klebrig ist, etwas Mehl dazugeben. Er sollte sich leicht von der Schüssel lösen.

Teig in der Rührschüssel an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen. Dann in ein bemehltes Gärkörbchen oder als Laib geformt direkt auf ein bemehltes Backblech geben und weitere 40 Minuten gehen lassen.

Backofen auf 250°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Brot aus dem Gärkörbchen auf ein Backblech mit Backpapier kippen und fünf Minuten backen, dann die Hitze auf 200°C reduzieren und weitere 45 Minuten backen.

Dazu schmeckt Quark oder Olivenöl mit Meersalz.

