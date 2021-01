per Mail teilen

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stebach

Zutaten:

250 g Baguette oder Ciabatta

250 g Tomaten

1 Zucchini

1 gelbe Paprika

200 g Feta

Oliven nach Geschmack

italienische Kräuter (z.B. Oregano, Thymian)

3 EL Olivenöl

Salz

Zubereitung:

Den Ofen auf 220°C Heißluft oder mit Grill vorheizen.

Dann das Gemüse waschen und in mittelgroße Stücke schneiden. Brot auch in Würfel schneiden und mit dem Gemüse und den Oliven zusammen in eine Auflaufform geben.

Dann mit Olivenöl, Gewürzen und Kräutern bestreuen. Den Fetakäse über die Zutaten zerbröseln und für etwa 15 bis 20 Minuten in den Ofen geben.

Tipps von SWR4 Kochexpertin Eva Eppard Man kann Brot als Füllung für einen Braten verwenden. Dann hat man die Sättigungsbeilage gleich dabei. Man kann daraus natürlich Semmelknödel machen. Besonders lecker sind Spinatknödel: Dazu altes Brot oder Brötchen in Würfel schneiden, Zwiebeln anschwitzen, mit Milch ablöschen, mit Salz, Pfeffer, Muskat würzen, über das Brot gießen und ziehen lassen. Dann Blattspinat, zwei ganze Eier dazugeben und durchkneten. Eventuell noch etwas Paniermehl untermischen. Knödel formen und in Salzwasser kochen. Dazu passt eine helle Soße mit Parmesan oder eine Tomatensoße.

