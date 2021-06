Très francais! Fluffig-leichte Brioche sind die süßen Frühstücks-Klassiker aus Frankreich. Nach dem Rezept von unserem SWR4 Backexperten Joachim Habiger gebacken, zergehen die kleinen Hefeteilchen regelrecht auf der Zunge. So geht Frühstücken auf Französisch. Bon appétit!

Zubereitungszeit: Garzeit für die Teiglinge: zirka 25 Minuten bei 35 Grad (schwache Gare)

Backzeit : bei 200 bis 210 Grad Ober-/Unterhitze: zirka 15 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Joachim Habiger

Für den Teig :

270 g Mehl

30 g Weizenpuder

6 g Salz

25 g Zucker

45 g Milch

14 g Hefe

150 g Butter

1 Ei (Größe M)

4 Eigelb

150 g Butter

Für die Eistreiche:

1 Ei

2 Eigelb

Salz

Zucker

Außerdem:

Hagelzucker (nach Geschmack)

Backpapier

Förmchen

Zubereitung:

Das Weizenmehl zusammen mit dem Weizenpuder sieben. Dann mit Salz und Zucker trocken mischen. In der Mitte der Mischung auch in der Maschine eine Mulde eindrücken! Die Milch dazugießen. Die Hefe zerbröckeln, in die Mulde geben und mit den trocken gemischten Zutaten einen Teig zubereiten. Ganz wichtig: 30 Minuten Teigruhe!

Mein Tipp: Brioche enthalten viel Fett. Verwenden Sie deshalb kühle Zutaten und vor allem frische Hefe.

Anschließend die Teigmasse mit Butter, Eiern und Eigelb gut durchkneten. Es folgt eine erneute Teigruhe von etwa einer Stunde im Kühlschrank. Dann den Teig erneut zusammenkneten und für weitere zwei Stunden in den Kühlschrank stellen (oder auch über Nacht!).

Fertigstellung:

Danach den Teig zusammenkneten, in 45-Gramm-Stücke teilen, von jedem Stück je einen winzigen Teil abknipsen und die größeren Stücke rund formen. Beide Teile zirka zehn Minuten ruhen lassen. In die Mitte des großen Teiglings mit dem Fingen ein Loch eindrücken und das kleine Teigstück als Kegel einsetzen. Den Teig dann 25 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Das Ei, die Eigelb, Salz und Zucker zur Eistreiche verquirlen. Nach dreiviertel der Garzeit die Teiglinge mit der Eistreiche bestreichen und mit Hagelzucker bestreuen. In kleine Formen einsetzen (ersatzweise Muffin-Formen). Bei offenem Zug (leicht geöffneter Backofentür) ohne Schwaden (also ohne Wasserdampf!) backen.

Tipp Wenn Sie auf Vorrat backen, sollten Sie die Brioche luftdicht verpacken. Dann können Sie das Gebäck am nächsten Tag aufbacken. Oder: Luftdicht verpacken und einfrieren! Zum Aufbacken tiefgekühlt mit etwas Wasser befeuchten und bei 190 Grad für 8 Minuten aufbacken.

Brioche zum Herunterladen:

