Bratkartoffeln mit Fisch-Bacon, Zwiebeln und Dill

per Mail teilen

Zu den Bratkartoffeln wird Fischfilet hier ganz knusprig gebraten - ähnlich wie Bacon. Zwiebeln dazu und Dill - ein herzhafter Genuss!

Portionen: 2 Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stehbach

SWR Benjamin Hyttrek

Zutaten

4 große, gekochte Kartoffeln, am besten vom Vortag

2 Zwiebeln, gewürfelt

1 Fischfilet

kleines Bündel Dill, fein gehackt

etwas Fleur de Sel

bunter gemörserter Pfeffer

Zubereitung

Die Kartoffeln in Scheiben schneiden und in eine Pfanne mit reichlich Öl oder Butterschmalz geben. Dann so lange braten, bis sie schön knusprig braun sind.

Nicht zuviel umrühren, sonst bekommt man Kartoffelbrei! Dann die Kartoffeln auf Küchenpapier geben, damit das Fett aufgesaugt wird.

Den Fisch in feine Streifen schneiden, kräftig mit Salz würzen und so lange braten, bis die Fischstreifen knusprig ausgetrocknet sind.

Jetzt auch auf ein Küchenpapier zum Entfetten geben.

Dann die Zwiebeln in der Pfanne braten, bis sie schön glasig sind, die Bratkartoffeln und den Fisch-Bacon dazugeben.

Mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Dill durchschwenken.

Rezept für Bratkartoffeln mit Fisch-Bacon zum Ausdrucken

Rezept für bunte Röstkartoffeln

Übersicht aller SWR Rezepte