Koch/Köchin: Gérard Bastien, Kaiserslautern

Boeuf Bourguignon an Kartoffel-Pastinaken-Stampf mit Rote-Beete-Chips SWR SWR/Megaherz - Annei Deiss

Zutaten:

1 Kilo Rindfleisch (gewürfelt)

50 g Mehl

1,5 Liter Rotwein (trocken)

200 g Speck oder Bacon (gewürfelt)

1 große Zwiebel

2 Karotten

6 große Champignons

3 Lorbeerblätter

1 Prise Thymian

Knoblauch nach Belieben

1 Handvoll Perlzwiebeln

Zubereitung:

Rindfleisch in etwa drei Zentimeter große Würfel schneiden. Zwiebeln hacken, Karotten und Champignons in Scheiben schneiden.

Rindfleisch in Mehl wenden und in Butter anbraten. In einer separaten Pfanne den Speck und danach die Zwiebeln anbraten. Den Rotwein zu dem angebratenen Rindfleisch gießen, bis das Fleisch gut bedeckt ist. Speck und Zwiebeln hinzugeben, ebenso die Karotten und die Champignons.

Lorbeerblätter in die Soße geben und mit Thymian würzen, je nach Geschmack ein bisschen Knoblauch hinzugeben. Etwa eine Stunde leise köcheln lassen, bis das Fleisch weich ist. Danach die Perlzwiebeln anbraten und am Schluss hinzugeben.

Bei Bedarf die Soße mit Mehl binden. Mit gehackter Petersilie bestreuen.

Dazu passen Spätzle oder Salzkartoffeln.

Tipps von SWR4 Kochexpertin Eva Eppard Französische Küche ist der Ursprung auch der deutschen Küche. Viele Fachbegriffe rund ums Kochen sind französisch (der Gourmet, blanchieren, tranchieren). Klassisch französisch ist zum Beispiel die Velouté, eine weiße Grundsoße. Dazu schwitzt man Zwiebeln in Butter an, löscht das mit Weißwein ab, dann gibt man die Roux blanc dazu, also eine Mischung aus Mehl und Fett und füllt das mit Brühe auf. Rheinzander mit Leber- oder Blutwurstkruste und dazu Rahmkraut - das ist eine tolle Mischung aus regionaler und französischer Küche.

