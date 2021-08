per Mail teilen

Koch/Köchin: SWR4 Moderatorin Corinne Schied

SWR Stefanie Kühn

Zutaten:

Teig für eine Springform mit 20 cm Durchmesser:

4 Eier, getrennt

150 g Zucker

1 Vanillezucker und 1 Prise Salz

100 g Weizenmehl, Type 405, gesiebt

30 g Speisestärke, gesiebt

1 TL Back- oder Weinsteinpulver

1 Bio-Zitrone, Abrieb

50 ml Sprudelwasser

Für Lemon Curd (Zitronencreme):

4 Eier

140 g Zucker

3-5 Biozitronen, Abrieb und 150 ml Saft

1 TL Speisestärke

50 g kalte Butter

Für die Füllung:

400 ml Sahne

70 g Puderzucker und 1 Prise Salz

2 Beutel Sahnesteif

2 Bio-Zitronen, 2 EL Abrieb und 120 ml Saft

Für den Krokant:

100 g Haselnüsse, gehackt

50 g Zucker

15 Blättchen Zitronenmelisse

"Biskuit ist für mich die zarteste Versuchung, seit es Kuchenteig gibt! Heute gibt's den fruchtigen Klassiker mit Zitronencreme und Haselnusskrokant."

Zubereitung:

Für den Lemon Curd die Zitronenschale abreiben und dann den Saft auspressen. Zusammen mit allen Zutaten, bis auf die Butter, in einen Topf geben und mit einem Schneebesen gut vermischen. Unter ständigem Rühren zehn Minuten so erhitzen, dass es nicht kocht! Anschließend den Lemon Curd durch ein Sieb streichen und die kalte Butter unterrühren, bis sie geschmolzen ist. Die Masse in den Kühlschrank stellen.

Den Ofen auf 180°C (Umluft 160°C Grad) vorheizen.

Für den Biskuitteig die Eigelbe mit Zucker und Salz etwa zehn Minuten cremig aufschlagen.

Mehl, Speisestärke und Backpulver mischen, in zwei Portionen in die Eimasse rühren. Wasser und Zitronenabrieb hinzufügen. Eiweiße unterheben. Den Teig in die mit Backpapier ausgelegte Springform füllen und etwa 40 Minuten hellbraun backen. Aus der Form lösen und abkühlen lassen.

Für den Krokant die Zitronenmelisse fein schneiden, in einer Pfanne die Haselnüsse ohne Fett rösten, anschließend den Zucker dazugeben. Wenn er sich aufgelöst hat, auch die Zitronenmelisse untermischen. Auf einem Backpapier ausbreiten und auskühlen lassen.

Für die Füllung die kalte Sahne leicht aufschlagen, Sahnesteif dazugeben und steif schlagen. Puderzucker, Zitronensaft und Abrieb dazugeben und gut verrühren.

Den Biskuit-Boden waagerecht in drei Teile schneiden. Auf die unteren beiden Lemoncurd, Nusskrokant und Zitronensahne aufstreichen. Die Etagen aufeinander setzen. Auf der obersten Lage Schlagsahne und Krokant verteilen. Die Biskuittorte mit Zitronenmelisse und Himbeeren dekorieren.

