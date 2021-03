per Mail teilen

Es ist einfach, macht satt und schmeckt. Mit welchen Zutaten das Bauernfrühstück besonders lecker wird und wie die Kartoffeln nicht zerfallen, sagt Ihnen Kochexperte Jörg Ilzhöfer.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutaten für das Bauernfrühstück:

700 g festkochende Kartoffeln

2 EL Butter

50 g Katenschinken (in Würfeln)

2 Zwiebeln geschält und in kleine Würfel geschnitten

4 Eier (Größe M)

3 EL Sahne

Salz

Pfeffer

Muskat (nach Geschmack)

100 g gekochter Schinken (in Streifen geschnitten)

2 EL Schnittlauchröllchen

Zubereitung

Die Kartoffeln am Vortag waschen und ungeschält in Salzwasser gut 30 Minuten garen. Dann abgießen, ausdampfen lassen und schälen. Die Kartoffeln sollten vollständig auskühlen und dann abgedeckt über Nacht kaltgestellt werden.

Mein Spezialtipp Verwenden Sie vorgekochte, kalte Kartoffeln! Frisch gekochte Kartoffeln zerfallen beim Umrühren in der Pfanne sehr leicht.

Am nächsten Tag die Kartoffeln in Scheiben oder Würfel schneiden. Die Butter in einer Pfanne erhitzen, die Katenschinkenwürfel darin anschwitzen. Die Zwiebeln zugeben, zum Schluss die Kartoffelscheiben hineinlegen und anbraten.

Mein Spezialtipp Die Kartoffelstücke oder -scheiben nicht zu hoch schichten, sondern flach in der Pfanne auslegen. Dann wird die Bräunung gleichmäßiger!

Die Eier mit der Sahne, Salz und Pfeffer (Muskat nach Geschmack) verquirlen, geschnittenen Schinken und Schnittlauch untermischen und über die Kartoffeln gießen. Ein paar Mal umrühren, bis die Eier gerade gestockt sind, dann heiß mit einer Butterbrezel genießen!

Zum Schluss: Warum heißt dieses deftige Gericht eigentlich Frühstück? Weil das die wichtigste Mahlzeit des Tages ist – egal wann Sie es essen!

Rustikales Bauernfrühstück - das Rezept zum Ausdrucken

