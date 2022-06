Bandnudeln mit Chiliöl, Blattgemüse und Thunfisch

per Mail teilen

Koch/Köchin: SWR4 Moderatorin Corinne Schied

Zutaten:

500 g schmale Bandnudeln (Linguine, Fettuccine oder Spaghetti)

Salz, Pfeffer aus der Mühle

ca. 100 g Babyspinat, Rucola oder Mangold

3 feste, aromatische Tomaten, ohne Kerne, in feinen Streifen

etwa 60 g Pecorino oder Parmesan, gehobelt

5-6 Chiliöl

2 EL Limettensaft

2-3 Knoblauchzehen, gerieben

350 g frischer Thunfisch, dünne mundgerechte Scheibchen

2-3 TL Teriyaki-Soße, Supermarkt

2 Limetten, geviertelt

"Menschen die gerne Nudeln essen, mögen sie das ganze Jahr!Diese Variante mit Thunfisch, Limetten, Chiliöl und jungem Blattgemüse ist schnell gemacht, sehr leicht und besonders lecker im Sommer!"

Zubereitung:

In einem großen Topf Wasser zum Kochen bringen, erst dann großzügig salzen! Man braucht 10 g Salz pro Liter Wasser und 100 g Nudeln. Hier auf 2,5 Liter Wasser also 25 g Salz, entspricht 2,5 TL! Die Nudeln nach Geschmack, am besten bissfest kochen.

Den Thunfisch mit der Teriyaki-Soße beträufeln.

Aus dem Chiliöl, Limettensaft, Knoblauch und Zweidrittel vom Käse in einem Glas mit Deckel gut schütteln.

Die Nudeln abgießen, eine Tasse Nudelwasser auffangen und die Nudeln in einer Schüssel oder tiefen Pfanne mit der Chiliöl-Limetten- Mischung sowie den Blattgemüsen schnell vermischen. Die Tomatenspalten direkt vorsichtig unterheben oder erst später beim Anrichten.

Falls die Nudeln zu trocken scheinen, das Nudelwasser oder noch etwas Öl zugeben. Dann den Thunfisch ebenfalls unterheben.

Auf Teller verteilen, den restlichen Parmesan darüberstreuen, pfeffern und je ein Viertel Limette dazulegen.

Corinnes Tipp: Das Chiliöl kann man leicht selber machen. Dafür die Chilis, vielleicht auch ein paar Knoblauchzehen, in gutem Olivenöl mindestens eine Woche kühl und dunkel (in den Kühlschrank) stellen.

Wer möchte, nimmt Thunfisch aus der Dose in Öl, aber gut abgetropft!

Rezept Nudeln mit Chiliöl, Blattgemüse und Thunfisch zum Ausdrucken

