Herbstliches Gebäck: Gefüllte Buchteln mit frischen Zwetschgen und Pflaumenmus

Rohrnudeln und Zwetschgen: Es geht um leckere flaumige Buchteln! Unser SWR4 Backexperte packt die knalligen lila Früchte in lockere Buchteln, die zum Schluss mit Zimt-Zucker bestreut und noch warm serviert werden.

Schwierigkeitsgrad: leicht

Einkaufsliste für den Hefeteig:

250 ml Milch

75 g Butter oder Margarine

500 g Weizenmehl

1 Hefewürfel

50 g Zucker

1 Päckchen Vanillin-Zucker

1 Prise Salz

1 Ei (Größe M)

Einkaufsliste für die Füllung:

Pflaumenmus

Frische Zwetschgen (kleingewürfelt)

Außerdem:

Auflaufform (etwa 30 Zentimeter x 20 Zentimeter)

Etwas Fett zum Ausfetten

50 g Butter zum Bestreichen

Zimt-Zucker-Mischung zum Bestreuen

In wenigen Schritten: So gelingen die gefüllten Buchteln

Die Zubereitung des Hefeteiges

1. Für den Buchteil-Teig wird keinen Vorteig benötigt. Die Milch erwärmen und darin die Butter oder Margarine zerlassen. Dann für den "All-in-Hefeteig" das Mehl mit Hefe in einer Rührschüssel sorgfältig vermischen. Die übrigen Zutaten und die warme Milch-Fett-Mischung hinzufügen und mit einem Knethaken kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe in etwa fünf Minuten zu einem glatten Teig verarbeiten.

Der Teig-Tipp: Dann ist der Hefeteig fertig geknetet Der Teig ist genau richtig wenn er sich gut von der Schüssel löst! Dann ist er schön trocken und fällt regelrecht vom Knethaken.

2. Den Teig zugedeckt so lange an einem warmen Ort gehen lassen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. Das dauert etwa 15 Minuten. Die Auflaufform gut einfetten und den Backofen vorheizen. Danach den Teig leicht mit Mehl bestreuen, aus der Schüssel nehmen und auf der bemehlten Arbeitsfläche nochmals kurz durchkneten.

Die Fertigstellung: Buchteln füllen und formen

3. Den Teig zu einer Rolle formen und in zwölf gleich große Stücke schneiden. Die Teigbällchen flach drücken, je 1 TL Pflaumenmus und kleingewürfelte Zwetschgen darauf geben, mit dem Teig umschließen und wieder zu einer Kugel formen.

Der Tipp zur Buchtel-Füllung: Frische kleingewürfelte Zwetschgen eignen sich ebenfalls sehr gut als Füllung. Jetzt ist Saison!

4. Nicht zu dicht nebeneinander in die Auflaufform legen. Butter zerlassen, die Teigbällchen damit bestreichen und sie nochmals an einem warmen Ort gehen lassen, bis sie sich sichtbar vergrößert haben.

Der Tipp vor dem Backen: Die Buchteln vor dem Backen mit Zimt und Zucker bestreuen!

5. Vor dem Backen mit der Zimt-Zucker-Mischung bestreuen. Die Auflaufform in den Backofen schieben und circa 22 Minuten bei 200 Grad (Ober-/Unterhitze), bei Heißluft etwa 180 Grad backen. Die Buchteln nach Belieben noch mit Puderzucker bestreuen und warm servieren.

Wissenswertes über die Buchteln

Buchteln sind ein typisches Gebäck aus der böhmischen Küche. Auch in Sachsen, Schwaben, Bayern und Österreich sind sie zu finden, nur unter anderen Namen. Bekannt sind etwa in Wien die Buchteln im Künstler-Café "Hawelka", die Josefine Hawelka bis zu ihrem Tod im Jahre 2005 selbst für die Gäste gebacken hat. Sie wurden meist gegen 22 Uhr serviert. Der Liedermacher Georg Danzers hat dies in seinem Lied "Jö schau" aufgegriffen.

Rezept zum Herunterladen: Gefüllte Buchteln

