Ein Kuchenklassiker voller Glanz und Gloria, das ist der Frankfurter Kranz! Nach dem Rezept von SWR4 Konditor Joachim Habiger wird das Traditionsbackwerk aus Sandmasse und Buttercreme zum Hingucker auf der Kaffeetafel. Was aber hat der süße Kranz mit Frankfurt am Hut? Durch die runde Form und die gold-schimmernde Hülle aus Krokant erinnert er an das Abbild der Krone der deutschen Kaiser, die ja in Frankfurt am Main einst gekrönt wurden. Die roten Kirschen symbolisieren zudem die Rubine in dem Schmuckstück. Kreiert wurde der Frankfurter Kranz 1735 von einem unbekannt gebliebenen Zuckerbäcker. Schmeckt einfach kaiserlich!