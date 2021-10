Knusprig mit Speck und Käse: herzhafte Dinnete

per Mail teilen

Zum Herbst und Federweißen passt die Spezialität aus der schwäbisch-alemannischen Küche – die Dinnete – bestens dazu! SWR4 Backexperte Joachim Habiger belegt den fluffigen Hefeteig mit knackigen Zwiebeln und saftig-kräftigem Schinken-Speck.

Schwierigkeitsgrad: leicht

Für den Hefeteig:

250 g Mehl (Typ 405)

2 EL Olivenöl

0,5 Hefewürfel (frisch)

0,25 TL Zucker

1 TL Salz

100 ml Milch

3 EL Wasser

etwas Mehl zur Teigverarbeitung

Für den Belag:

1 kleine Zwiebel (in grobe Würfel geschnitten)

1 Stange Lauchzwiebel (geschnitten)

100 g roher Schinken (in Streifen geschnitten)

200 g Schmand

etwas Salz und Pfeffer

50 g geriebener Käse (Edamer, Bergkäse oder ähnliches)

Außerdem:

Backpapier

Schnittlauch (geschnitten) zur Dekoration

In wenigen Schritten: So gelingt die herbstliche Dinnete

Zubereitung für den Hefeteig

1. Für den "All-in-Hefeteig" kommt das Mehl in eine Rührschüssel.

Der Hefeteig-Tipp: Für den Hefeteig können Sie auch Mehl vom Typ 550 oder Dinkelmehl verwenden.

2. Anschließend das Öl, die fein zerbröselte Hefe sowie Zucker und Salz dazugeben. Dann kommt die Milch hinzu. Die Küchenmaschine auf niedriger Stufe anlaufen lassen und zum Schluss das Wasser unterrühren.

3. Wenn sich das Mehl mit der Flüssigkeit verbunden hat die Maschine auf eine höhere Stufe schalten. Den Teig von der Schüssel lösen und in Kreisbewegungen nochmals durchkneten.

Der Knet-Tipp für den Hefeteig: Wenn Sie den Teig kurz von Hand kneten, erhält er mehr Spannung und wird später fluffiger!

4. Danach den Teig zudecken und für rund 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.

5. In sechs Stücke teilen und länglich ausrollen.

Die Zubereitung des Belages

6. Für den Belag die Zwiebel in grobe Würfel und die Lauchzwiebeln in dünne Ringe schneiden. Der Schinken wird in längliche Streifen geschnitten.

Der Dekorations-Tipp: Verwenden Sie auch rote Zwiebeln oder Lauchzwiebeln! Das sieht optisch sehr schön aus.

7. Nun den Schmand glattrühren und mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Fertigstellung der Dinnete

8. Den gewürzten Schmand auf den Teig streichen und mit dem Speck, Zwiebelwürfeln und den Lauchzwiebeln belegen. Noch großzügig mit dem geriebenen Käse bestreuen und rasch im Ofen für circa 16 Minuten bei 230 Grad (Ober-/Unterhitze) goldgelb backen.

Von der Rebe zum Wein

Ob Federweißer, Neuer Wein, Sauser oder Bitzler – es handelt sich dabei immer um teilweise gegorenen Traubenmost. Noch ist es kein Wein, sondern ein aus weißen oder roten Rebsorten gepresster Saft.

Die alkoholische Gärung ist bereits im Gange. Das nächste Stadium, in das der Federweiße vor dem fertig vergorenen Wein übergeht, heißt dann Jungwein.

