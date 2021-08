per Mail teilen

Koch/Köchin: Waltraud Krawilitzki, Mittelstrimmig im Hunsrück

SWR SWR - Alexandra Daub

Zutaten

Aronia-Marmelade pur:

2 kg frische oder gefrorene Aroniabeeren

2 kg Haushaltszucker



Aronia-Marmelade gemischt:

1 kg frische oder gefrorene Aroniabeeren

1 kg Sauerkirschen

1 kg Haushaltszucker

1 kg Gelierzucker 1:1

Zubereitung

Für die Marmelade pur die Aroniabeeren im Mixer zerkleinern, in einen großen Topf geben, den Zucker entsprechend der Menge dazu und etwa zehn Minuten kochen. Anschließend heiß in Gläser abfüllen.

Schmeckt wunderbar in Joghurt, auf Quark oder Hüttenkäse und in Wildsoßen oder in Beilagen (Birnen- oder Pfirsichhälften) statt Preiselbeeren.

Für die gemischte Marmelade die Aroniabeeren und die Sauerkirschen im Mixer zerkleinern, in einen großen Topf geben und etwa sechs Minuten kochen, anschließend heiß in Gläser abfüllen.

