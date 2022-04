Arme Ritter gefüllt mit Beeren

per Mail teilen

Koch/Köchin: SWR4 Moderatorin Corinne Schied

SWR Jens Alinia

Zutaten:

8 Scheiben alter Hefezopf oder Brioche vom Vortag

oder große Scheiben Sandwich-Toast

1 Glas rote Beerenmarmelade

400 g frische Beeren

2-3 Eier

2-3 EL (Kokos-) Milch

Vanille (Pulver, Paste)

Butterschmalz zum Ausbacken

50 g feinster Zucker zum Wälzen

Zimt nach Geschmack

"Wenn vom Hefezopf noch was übrig ist: wunderbar! Fast noch besser sind große Toastscheiben, dann ist in den Röllchen mehr Platz für die Beerenfüllung!"

Zubereitung:

Die Beeren halbieren oder vierteln.

Den Rand von den Brotscheiben abschneiden, mit einem Nudelholz, eventuell unter Klarsichtfolie, dünn ausrollen und bis zum Rand mit der Marmelade dünn bestreichen.

Die Eier aufschlagen und mit Milch, Zucker und Vanille vermischen.

Die Beeren auf den Rand der Weißbrotscheiben setzen und vorsichtig, aber fest einrollen. Die Rollen in der Eier-Milch-Mischung sorgfältig wenden.

In einer großen Pfanne das Butterschmalz zum Schmelzen bringen. Die Rollen in die leicht schaumige Butter legen - am besten auf der Nahtseite zuerst. Von allen Seiten goldbraun ausbacken.

Dann direkt in Zimtzucker wälzen.

Corinnes Tipp: Dazu passt geschlagene Sahne oder Eis. Etwas besser für die Figur: noch mehr Beeren!

Rezept zum Ausdrucken

