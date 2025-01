Dieser Apfelkuchen schmeckt lecker und sieht durch das Gitter aus Mürbeteig sehr fein aus. Auch die tolle Apfel-Füllung ohne zusätzlichen Zucker macht das Rezept eine Sünde wert!

Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Joachim Habiger

Für den Mürbeteig:

100 g gemahlene Haselnüsse

400 g Mehl (Type 405)

150 g Zucker

Eine Prise Salz

40 g Eigelb

250 g Butter

Für die Füllung:

100 g Rosinen

2 EL Zitronensaft

750 g säuerliche Äpfel

4 EL Rum (nach Belieben)

75 g Mandelplättchen

Für die Eistreiche:

50 g Ei

Eine Prise Salz

Eine Prise Zucker

Für die Glasur:

50 g Puderzucker

1 EL Zitronensaft

Außerdem:

1 Springform (26 cm Durchmesser)

Backtemperatur: Etwa eine Stunde bei 180 Grad Heißluft

Portionen: 12 Stück Kuchen

Zubereitung: Saftiger Apfelkuchen mit Rosinen und Gitter

In das Mehl eine Mulde machen und Nüsse, Zucker, Salz und Eier dazugeben. Die kalte Butter in kleine Würfel schneiden und mit Teigkarten rasch einen Mürbeteig herstellen. Den Teig zur Kugel formen und kaltstellen.

Tipp: So gelingt der Mürbeteig Die Butter sollte immer kalt sein, damit der Teig nicht bröselig wird.

Nach der Kühlung die Hälfte des Mürbeteiges rund ausrollen. Dann mit der Backform den Boden ausstechen und diesen einlegen.

Den restlichen Teig ebenfalls ausrollen und in einen breiten Streifen schneiden – so dass er als Kuchenrand in die Backform passt. Beim Einsetzen sollte dieser Streifen am Boden angedrückt werden. Damit die Verbindung der beiden Teigelemente besser hält, sollte der Übergang mit Eistreiche eingepinselt werden.

Die geschälten und vom Kernhaus befreiten Äpfel in Würfel schneiden. Zitronensaft, Rosinen, Mandelplättchen und je nach Belieben auch Rum dazu geben. Dann in die ausgelegte Form füllen und die Masse leicht andrücken.

Tipp: So sieht der Apfelkuchen besonders schön aus Zitronensaft verhindert, dass die Äpfel braun werden.

Den restlichen Mürbeteig ausrollen und in dünnere Streifen schneiden. Diese in die Gitterform auf die Füllung auflegen und am Rand andrücken. Anschließend mit Eistreiche bepinseln und den Kuchen goldgelb backen.

Erkalten lassen und abschließend das Gitter mit Zuckerglasur bestreichen. Fertig ist der leckere saftige Apfelkuchen mit Gitternetz.

Hier das Rezept für den tollen Apfelkuchen mit Gitter und Rosinen zum Herunterladen und Ausdrucken.

Übersicht aller SWR Rezepte