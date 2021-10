Apfel-Quitten-Crumble

per Mail teilen

Koch/Köchin: Karin Malzahn, Ingelheim

SWR Imogen Voth

Zutaten:

4 Boskop-Äpfel

1 Quitte

Für das Crumble:

100 g Butter

150 g Zucker

175 g Mehl (oder feine Haferflocken)

Zubereitung:

Äpfel schälen und in Scheiben schneiden. Quitte entkernen, in Scheiben schneiden und in einem Topf mit Wasser kurz köcheln, damit die Obstspalten weich werden.

Danach das Obst in eine feuerfeste Form schichten und mit Zucker und Zimt bestreuen.

Für das Crumble die Butter mit dem Zucker und dem Mehl rasch verkneten, mit den Händen grob zerbröseln und über das Obst geben.

25 bis 30 Minuten bei 180°C im Ofen überbacken. Zwischendurch kontrollieren, dass es nicht zu braun wird, eventuell abdecken! Warm servieren.

