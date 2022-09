per Mail teilen

Ein einfaches, günstiges und dennoch raffiniertes Rezept für Krautkrapfen mit Speck. Schon beim Kochen duftet es herrlich und im Herbst wird es einem richtig warm ums Herz.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Krautkrapfen stammen aus der deftigen Allgäuer Küche und sehen dabei aus wie kleine Kunstwerke. In aufgerolltem Nudelteig verbergen sich saftiges Sauerkraut, rauchiger Speck und bei der Variante von SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer – gegarte Linsen!

Für den Teig:

500 g Mehl (Typ 405)

2 Ei (Größe M)

130 bis 140 ml Wasser

Salz

oder fertiger Nudelteig aus der Bäckerei

Für die Füllung:

60 g Linsen

1 EL Butter

1 große Zwiebel

200 g Speckwürfel

800 g Sauerkraut (küchenfertig)

100 ml Sahne

1 Lorbeerblatt

2 Nelken

2 Wacholderbeeren

1 TL Honig

Salz

Pfeffer

½ TL Kümmel

1 bis 2 EL Butter zum Anbraten

2 EL doppelgriffiges Mehl

1 Thymianzweig

1 Rosmarinzweig

1 Geschirrtuch

Den Nudelteig selber machen

Aus dem Mehl, den Eiern, dem Wasser und dem Salz einen Nudelteig herstellen, in Klarsichtfolie einwickeln und zirka 45 Minuten kühl stellen. Oder gekauften Nudelteig verwenden.

Tipp: Nudelteig kaufen statt selber machen Nudelteig können Sie meist auch in Bäckereien bestellen, dann ist er schon küchenfertig ausgerollt.

Die Füllung: So kochen Sie die Krautkrapfen

Linsen in reichlich Salzwasser gar kochen.

In der Zwischenzeit die Zwiebel in feine Würfel schneiden und gemeinsam mit den Speckwürfel in der Butter glasig dünsten.

Tipp: Kantenschinken statt Speck Wenn Ihnen Speck zu würzig ist, können Sie auch den milderen Kantenschinken verwenden!

SWR Corinna Holzer

Das Sauerkraut hinzugeben, ebenso die Sahne, den Honig und die Gewürzkräuter Lorbeer, Nelke und Wacholder.

Tipp: Mitkochen von Gewürzen - so geht's Wenn Sie die Gewürze Lorbeer, Nelke und Wacholder in ein Teesieb geben, können Sie diese nach dem Garen wieder gut entnehmen. SWR Corinna Holzer

Bei geschlossenem Deckel zirka fünf Minuten leicht köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen, alles erkalten lassen, das Gewürzteesieb entnehmen.

Tipp: Kümmel frisch mahlen Kümmel immer frisch mahlen, das ätherische Öl von Kümmel ist nämlich schnell flüchtend.

SWR Corinna Holzer

Zum Schluss die gegarten Linsen untermengen.

Danach den Nudelteig mit einem Wellholz zirka zwei bis drei Millimeter dick auswellen (hierzu das doppelgriffige Mehl verwenden – dann klebt der Teig nicht so auf der Arbeitsfläche). Den ausgewellten Teig dann auf ein ebenfalls mit Mehl bestäubtes Geschirrtuch oder Backpapier legen. Oder den fertigen Nudelteig verwenden.

SWR Corinna Holzer

Die Krautmasse gleichmäßig auf dem Nudelteig verteilen, mit Hilfe des Geschirrtuches oder Backpapiers aufrollen, zirka drei bis vier Zentimeter dicke Scheiben schneiden, in einer heißen Pfanne mit etwas Butter wenden und auf beiden Schnittstellen anbraten.

SWR Corinna Holzer

Dann Sahne, eventuell auch etwas Brühe, angießen, den Thymian- und den Rosmarinzweig zugeben und bei geschlossenem Deckel zirka fünf Minuten garen. Dann Rosmarin und Thymian wieder herausnehmen.

Tipp: So wird die Soße für die Krautkapfen besonders sämig Wenn Sie etwas Füllung übrig haben, können Sie diese mit in die Pfanne geben. Dann wird die Soße richtig sämig.

SWR Corinna Holzer

Die Krautkrapfen auf vorgewärmten Tellern anrichten.

