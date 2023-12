Rasenmäher, Hacke & Co. einwintern – darauf müssen Sie achten

Wer jetzt Rasenmäher, Gartenschere und andere Gartenwerkzeuge einwintert, kann im Frühjahr wieder gut vorbereitet im Garten loslegen. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel gibt Tipps, wie Sie beim Einwintern am besten vorgehen.

Reinigen Sie zuerst die Unterseite des Mähers mit einem Schaber aus Holz oder Kunststoff aus. So landet dann wieder mehr geschnittenes Gras im Fangsack, anstatt im Mäher festzustecken. Vorsicht beim Kippen von Benzinmähern, damit kein Motoröl in den Luftfilter läuft!

Die Messer können Sie entweder selbst schleifen oder es von einer Fachwerkstatt erledigen lassen. Bei Benzinmähern wird noch der Luftfilter mit Druckluft durchgepustet. Bei Akkumähern kommt der Akku bei etwa 80 Prozent Ladezustand ins warme Winterquartier.

Auch die Garten- und Astscheren sollten für den nächsten Einsatz im Frühling vorbereitet sein, denn mit scharfen Scheren arbeitet es sich immer leichter und Sie verletzen die Pflanzen nicht mehr als nötig. Zuerst sollten Sie die Scheren mit einer Stahlbürste von Erde und eingetrocknetem Pflanzensaft befreien. Gartenscheren kann man in der Regel auseinanderbauen, dann wird es noch gründlicher. Alle Teile mit Universalöl und einem weichen Tuch säubern und einölen. Zum Schluss werden die Klingen mit einem Wetzstein geschärft und dann die Scheren wieder zusammengebaut.

Spaten, Hacken, Grabgabeln und Pflanzspaten werden von Erdresten befreit. Das geht gut mit einer harten Bürste. Bei extremer Verschmutzung können Sie eine Stahlbürste verwenden. Dann wird mit einem Lappen und Universalöl nachgereinigt und eingeölt, so dass über den Winter kein Rost entsteht. Kleine Beschädigungen an den Holzstielen der Gartengeräte glättet man mit Schleifpapier, so dass die Arbeitsgeräte wieder gut in der Hand liegen.

Das Reinigen der Gartengeräte und Gartenwerkzeuge können Sie im Hobbyraum oder in der Garage wettergeschützt erledigen. Nach diesen Vorbereitungen werden alle Geräte und Maschinen über die Winterzeit gut verstaut und Sie können sich entspannt auf das Gartenjahr 2024 freuen!