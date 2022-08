Eine Tour, zwei Länder: Unterwegs am Hochrhein durch Baden-Württemberg und die Schweiz

Diese Radtour ist ein echtes Highlight für Entdecker*innen. Schon der Start ist etwas Besonderes, denn Büsingen am Hochrhein ist eine deutsche Exklave in der Schweiz.

"Es gibt viele interessante Aussichtspunkte und viel Geschichte. Wir fahren durch drei Kantone (Schaffhausen, Thurgau und Zürich) und über sechs Landesgrenzen.", so SWR4 Hörerin Bettina Piani, die uns die Tour vorgeschlagen hat.

Internationaler Startpunkt Büsingen: ein Ort, zwei Postleitzahlen

Wir schauen uns zunächst in der deutschen Exklave Büsingen am Hochrhein (D) um, die ein paar Besonderheiten hat:

Wer hier die Post nutzt, hat die Qual der Wahl: Büsingen hat nämlich gleich zwei Postleitzahlen, eine deutsche und eine schweizerische.

Büsingen ist zwar badisch, gehört aber zum schweizerischen Wirtschaftsraum. Deshalb wird fast ausschließlich in Franken bezahlt.

An der Büsinger Postfiliale sind beide Postleitzahlen verzeichnet, die deutsche und die schweizerische. Bettina Piani

Wasserfall-Spektakel in Schaffhausen

Am Rhein entlang führt unsere Route nach Schaffhausen in der Schweiz, vorbei an der Schifflände (Anlegestelle), wo die Passagierschiffe nach Kreuzlingen und nach Neuhausen am Rheinfall ablegen.

Schiff an der Schiffsanlegestelle in Schaffhausen. SWR Sabine Gronau

Ein Abstecher in die Altstadt von Schaffhausen lohnt sich auf alle Fälle auch. Sie ist nur zirka zehn Minuten von der Schifflände entfernt. Entweder zum Bummel, für eine Verschnaufpause in einem Café oder Restaurant oder aber für einen Besuch auf der Festung Munot. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt auf einem Hügel und weithin gut sichtbar. Von oben hat man einen wunderbaren Blick auf den Fluss und die mittelalterliche Altstadt.

Sehenswert: In Schaffhausen gibt es noch 117 Erker aus dem Mittelalter, mehr als in jeder anderen Stadt.

Der Rheinfall liegt auf unserer Radroute und ist in jedem Fall einen Besuch wert. Der Zugang zum nördlichen Ufer ist kostenlos.

Der Rheinfall von Schaffhausen ist einer der drei größten Wasserfälle Europas. SWR Markus Gutting

Tipp: Eine Bootsfahrt im Rheinfall-Becken lohnt sich auf jeden Fall auch.

Es fließt viel Wasser den Rheinfall hinunter Der Rheinfall hat eine Höhe von 23 Metern und eine Breite von 150 Metern. Bei mittlerer Wasserführung stürzen etwa 373.000 Liter Wasser pro Sekunde (!) über die Felsen. Damit könnte man alle 6,7 Sekunden ein olympisches Schwimmbecken (50 Meter lang, 25 Meter breit und 2 Meter tief) füllen. Im Sommer ist es meist deutlich weniger. Beim Hochwasser an Pfingsten 1999 waren es bis zu 1.100.000 Liter pro Sekunde, fast dreimal mehr. Das Wasser trat noch weite Strecken des Hoch- und Oberrheins über die Ufer.

Von Kloster zu Kloster

Von hier aus fahren wir nach Altenburg (D), wo es wieder über die Grenze, also über den Rhein, nach Rheinau (CH) und weiter auf die gleichnamige Klosterinsel geht. Jetzt sind wir im Kanton Zürich. Hier befinden sich ein ehemaliges Benediktiner Kloster. Die Klosterkirche wird von der katholischen Gemeinde noch genutzt und kann besichtigt werden.

Die Zollhaus Rheinbrücke die nach Rheinau führt. SWR Sabine Gronau

Über Dachsen (CH) fahren wir zum frühmittelalterlichen Schloss Laufen, oberhalb des Rheinfalls.

Information: Der Eintritt ins Schloss Laufen mit Historama und Zutritt zu den Aussichtsplattformen über dem Rheinfall ist kostenpflichtig.

Der Blick auf Schaffhausen und im Mittelpunkt die Festung Munot. SWR Sabine Gronau

Vom Schloss fährt man weiter nach Feuerthalen (CH) und genießt einen faszinierenden Ausblick auf die Festung Munot von der anderen Flussseite aus. Wir befinden uns immer noch im Kanton Zürich bis wir bei Langwiesen (CH) die Kantonsgrenze überqueren in den Thurgau. Dort geht es zum Klostergut Paradies, das seine Restaurant-Terrasse direkt am Rheinufer hat, ein wahres "Paradiesli".

Abkürzung über den Rhein Beim Restaurant "Paradiesli" kann man im Sommer mit dem Weidlingsboot (Flachboot mit Stehrudern) auf die andere Seite des Rheins nach Büsingen (D), unserem Startpunkt, übersetzen. Fahrräder werden auch transportiert.

Es geht weiter durch den Schaarenwald (CH) bis zum Kloster Katharinental in Diessenhofen (CH). Hier besuchen wir die barocke Klosterkirche aus dem Jahre 1735. Auch die Altstadt in Diessenhofen ist einen Abstecher wert. Direkt am Rhein liegt das Café Katharina (gehört zur Rehaklinik St. Katharinental), wo es die typischen Schweizer Fischknusperli gibt.

Das Kloster Katharinental in Diessenhausen am Hochrhein ist heute eine Klinik. Bettina Piani

Drei Grenzübergänge auf sechs Kilometern

Die überdachte Rheinbrücke bei Diessenhofen ist die einzige vollständig erhaltene Pfahljochbrücke am Hochrhein. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Wer die gedeckte Rheinbrücke von Diessenhofen überquert hat, befindet sich in der deutschen Gemeinde Gailingen am Hochrhein. Von hier aus sind es nur noch fünf Kilometer bis zum Ziel und Ausgangspunkt der Fahrradtour Büsingen am Hochrhein. Die letzten Kilometer führen jedoch wieder kurz durch schweizerisches Territorium und über zwei weitere Landesgrenzen, vorbei an der kleinen Gemeinde Dörflingen (CH).

Rundtour am Hochrhein durch zwei Länder Streckenlänge: circa 40 Kilometer Schwierigkeitsgrad: mittel Höhenunterschied: circa 343 Höhenmeter Die Route führt größtenteils abseits der Straße und immer am Rhein entlang. Gelegenheiten und Motive zum Fotografieren sind zahlreich und lohnend.