Unsere heimischen Singvögel verzaubern uns mit ihrem Gesang. Aber wissen Sie, was etwa das Zwitschern von Buchfinken, Zaunkönig und Staren so besonders macht? Raten Sie mit in unserem Quiz!

Viel Spaß! 1. Frage Buchfinken gehören zu den häufigsten Vögeln in unseren Breiten. Was macht ihr Verhalten beim Singen so besonders? picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/M. Woike Sie nicken beim Singen rhythmisch mit dem Kopf. Sie singen je nach Region in unterschiedlichen Dialekten. Sie singen nur dann, wenn sie gerade gefressen haben. irrelevant: Sie nicken beim Singen rhythmisch mit dem Kopf.

richtige Antwort: Sie singen je nach Region in unterschiedlichen Dialekten.

irrelevant: Sie singen nur dann, wenn sie gerade gefressen haben. Die gegebene Antwort ist 2. Frage Gimpel machen mit ihrem roten Gefieder auf sich aufmerksam. Dieser Vogel wird auch Dompfaff genannt, weil...

dpa Bildfunk Picture Alliance ...er gerne auf Domdächern singt. ...er häufig Tonfolgen zwitschert, die Kirchengesängen ähneln. ...sein Federkleid an die roten Talare der Geistlichen in der Kirche erinnert. irrelevant: ...er gerne auf Domdächern singt.

irrelevant: ...er häufig Tonfolgen zwitschert, die Kirchengesängen ähneln.

richtige Antwort: ...sein Federkleid an die roten Talare der Geistlichen in der Kirche erinnert. Die gegebene Antwort ist 3. Frage Amseln sieht man häufig bei der Nahrungssuche auf dem Boden herumhüpfen. Diese häufigen Singvögel haben im Laufe der Zeit ihr Verhalten verändert. Wie?

dpa Bildfunk Picture Alliance Sie waren früher Zugvögel und haben nicht bei uns überwintert. Sie waren früher sehr scheu und vor allem im Wald zuhause. Sie haben sich früher hauptsächlich von Sonnenblumenkernen ernährt. irrelevant: Sie waren früher Zugvögel und haben nicht bei uns überwintert.

richtige Antwort: Sie waren früher sehr scheu und vor allem im Wald zuhause.

irrelevant: Sie haben sich früher hauptsächlich von Sonnenblumenkernen ernährt. Die gegebene Antwort ist 4. Frage Kohlmeisen bauen ihre Nester bevorzugt in Baumhöhlen. Manchmal aber auch...

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/M. Kuehn ...in Dachgauben ...in Erdlöchern ...in Briefkästen irrelevant: ...in Dachgauben

irrelevant: ...in Erdlöchern

richtige Antwort: ...in Briefkästen Die gegebene Antwort ist 5. Frage Rotkehlchen singen einfach wunderschön. Anders als bei vielen anderen Singvogelarten... dpa Bildfunk Picture Alliance ...singen Rotkehlchen gerne mit Artgenossen im Chor. ...können bei den Rotkehlchen auch die Weibchen singen. ...können Rotkehlchen über mehrere Oktaven singen. irrelevant: ...singen Rotkehlchen gerne mit Artgenossen im Chor.

richtige Antwort: ...können bei den Rotkehlchen auch die Weibchen singen.

irrelevant: ...können Rotkehlchen über mehrere Oktaven singen. Die gegebene Antwort ist 6. Frage Stare sind unter anderem bekannt für ihr schillerndes Gefieder. Wenn sie singen, klingt das manchmal überraschend, denn der Star... dpa Bildfunk Picture Alliance ...baut Laute anderer Tierarten in seinen Gesang ein. ...ahmt beim Singen andere Vogelarten nach, um Feinde zu täuschen. ...imitiert beim Singen manchmal das Lachen von Menschen. richtige Antwort: ...baut Laute anderer Tierarten in seinen Gesang ein.

irrelevant: ...ahmt beim Singen andere Vogelarten nach, um Feinde zu täuschen.

irrelevant: ...imitiert beim Singen manchmal das Lachen von Menschen. Die gegebene Antwort ist 7. Frage Der Zaunkönig ist klein, aber oho! Denn er hat im Verhältnis zu seiner Körpergröße... picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Jakub Mrocek ...die größten Krallen. Damit kann er sogar kleine Mäuse fangen. ...den längsten Schwanz. Er dient u.a. zum Abschrecken von Feinden. ...die lauteste Stimme. Er kommt auf bis zu 90 Dezibel (ungefähr das Fahrgeräusch eines Lkw). irrelevant: ...die größten Krallen. Damit kann er sogar kleine Mäuse fangen.

irrelevant: ...den längsten Schwanz. Er dient u.a. zum Abschrecken von Feinden.

richtige Antwort: ...die lauteste Stimme. Er kommt auf bis zu 90 Dezibel (ungefähr das Fahrgeräusch eines Lkw). Die gegebene Antwort ist 8. Frage Eichelhäher sind sehr auffällig und gehören zu den Rabenvögeln. Welches besondere Verhalten zeigen sie? dpa Bildfunk Picture Alliance Sie ahmen so täuschend echt den Ruf des Mäusebussards nach, dass sie damit andere Vögel vertreiben. Sie verstecken Eicheln und tragen so zur Ausbreitung unserer Eichenwälder bei. Sie fressen so viele Larven von Borkenkäfern, dass sie Baumschäden verhindern. irrelevant: Sie ahmen so täuschend echt den Ruf des Mäusebussards nach, dass sie damit andere Vögel vertreiben.

richtige Antwort: Sie verstecken Eicheln und tragen so zur Ausbreitung unserer Eichenwälder bei.

irrelevant: Sie fressen so viele Larven von Borkenkäfern, dass sie Baumschäden verhindern. Die gegebene Antwort ist