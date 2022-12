Hohe Strompreise trotz Preisbremse - wann ist eine Preiserhöhung illegal?

per Mail teilen

Hat Ihr Strom- oder Gasanbieter in diesen Tagen eine saftige Preiserhöhung fürs nächste Jahr angekündigt? Die könnte laut neuen Gesetzesplänen illegal sein. Wir geben Tipps, wie Sie sich am besten dagegen wehren.

Ab dem 1. Januar 2023 sollen Verbraucher bei ihren Zahlungen für Gas und Strom vom Staat entlastet werden. Das Ganze nennt sich "Preisbremse" und tritt ab März rückwirkend in Kraft. Gerade jetzt kündigen viele Anbieter drastische Preiserhöhungen an. Wie passt das zusammen?

Wie will die Bundesregierung den Missbrauch bei der Preisbremse verhindern?

Ungerechtfertigte Preiserhöhungen bei Gas und Strom sollen laut Plänen der Bundesregierung ab dem 1. Januar gesetzlich verboten werden. Bei einer Preiserhöhung muss der Versorger dann nachweisen, dass die Erhöhung "sachlich gerechtfertigt ist". Damit soll verhindert werden, dass die Anbieter die geplanten Subventionen beim Gas- und Strompreis ausnutzen, um zusätzliche Gewinne zu erwirtschaften.

Woran erkenne ich, ob eine Preiserhöhung für Strom oder Gas illegal ist?

dpa Bildfunk Picture Alliance

An einem möglicherweise viel zu hohen Arbeitspreis. Denn gerade den schaut sich der Gesetzgeber beim geplanten Missbrauchsverbot besonders genau an. Er wird in Cent pro Kilowattstunde angegeben. Das heißt, der Gesamtwert schwankt mit dem Verbrauch. Wenn die Erhöhung des Arbeitspreises im Vergleich zur letzten Jahresabrechnung zu drastisch ausfällt, könnte sie unzulässig sein. Es sei denn, der Anbieter kann die Erhöhung gut begründen – zum Beispiel mit gestiegenen Beschaffungskosten für Gas oder Strom.

Gas- und Stromanbieter bei Preiserhöhung in der Beweispflicht Sollte es zum Verfahren vor dem Bundeskartellamt kommen, ist der Anbieter in der Pflicht. Denn die Beweislast für eine gerechtfertigte Preiserhöhung liegt bei ihm. Das Unternehmen muss dem Amt von sich aus nachweisen, dass die Preiserhöhung im Sinne des Gesetzes notwendig ist.

Wie sollte ich auf eine ungerechtfertigte Preiserhöhung reagieren?

Wenn Sie unsicher sind, ob die angekündigte Preiserhöhung Ihres Gas- oder Stromanbieters gerechtfertigt ist, können Sie folgendes tun.

sich von der Verbraucherzentrale beraten lassen (Kontakt in BW / Kontakt in RP)

mit dem Anbieter verhandeln

möglichst rasch schriftlich Widerspruch einlegen

den Versorgungsvertrag kündigen. In der Regel haben Sie bei jeder Preiserhöhung Ihres Versorgers ein Sonderkündigungsrecht. Da aber die Tarife für Neukunden oft noch höher sind, lohnt sich ein Anbieterwechsel möglicherweise nicht.

Ob gerechtfertigt oder nicht - es ist damit zu rechnen, dass die Energiepreise generell steigen werden. Und da der Staat bei der Preisbremse nur bis zu 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs Erstattungen leistet, lohnt es sich auf jeden Fall zuhause genau auf den Gasverbrauch zu schauen und Strom zu sparen.

dpa Bildfunk Sina Schuldt

Wie funktioniert die Preisbremse bei Gas und Strom?

Ab 2023 subventioniert der Staat zum Teil die Kosten für Strom und Gas. Basis für die Berechnung ist die letzte Verbrauchsabrechnung. Der Staat übernimmt für 80 Prozent Ihres bisherigen Strom- bzw. Gasverbrauchs die Kosten, wenn sie einen bestimmten Betrag übersteigen. Bei Strom liegt der Betrag bei 40 Cent pro Kilowattstunde und für Gas und Fernwärme bei 12 Cent pro Kilowattstunde. Für alles, was Sie mehr verbrauchen, müssen Sie den regulären Preis Ihres Anbieters zahlen. Einen Antrag müssen Sie für die Preispremse nicht stellen. Die Versorger verringern automatisch die monatliche Abschlagszahlung.

Die Gas- und Strompreisbremse startet zwar erst im März 2023, die Entlastungen werden aber rückwirkend ab Januar berechnet. Das heißt, Verbraucher zahlen zu Beginn des Jahres erstmal den vollen Preis, bekommen aber nachträglich Erstattungen für Januar und Februar angerechnet. Die Preisbremse soll bis April 2024 gelten.