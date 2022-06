Die Postkarte aus dem Urlaub ist immer noch ein richtiger Klassiker und jeder freut sich über einen Gruß aus fernen Orten. Mit unseren Tipps kommt Ihre Ansichtskarte aus dem Urlaub garantiert bei Ihren Liebsten an.

Das Länderkürzel vor der Postleitzahl?

Unten im Adressbereich muss weiterhin ausgeschrieben das Land stehen, in das die Karte geschickt werden soll. Bitte kein Länderkürzel mehr hinschreiben, das wurde offiziell schon vor einigen Jahren abgeschafft.

Das früher übliche D vor der Postleitzahl kann heute dazu führen, dass die Sortiermaschinen der Post die Postleitzahl nicht richtig erkennen. Dann kann es im schlimmsten Fall länger dauern, bis die Karte in Deutschland ankommt.

Germania? Allemagne? Und was ist in China?

Die Deutsche Post empfiehlt, Deutschland in der jeweiligen Sprache des Urlaubslandes zu schreiben. In einem englischsprachigen Land ist das Germany, in Spanien Alemania oder in Italien Germania. In China, Japan oder anderen Ländern sollte "Germany" ausreichen, da der englische Name doch sehr bekannt ist.

Die Postkarte aus dem Urlaub ist nach wie vor ein echter Klassiker. picture-alliance / Reportdienste Bildagentur-online/McPhoto | Bildagentur-online/McPhoto

Was gilt es sonst noch zu beachten?

Die Deutsche Post empfiehlt, im Adressfeld in Großbuchstaben zu schreiben. Das ist weltweit am einfachsten zu entziffern – gerade weil ja auch die Postmitarbeiter im Urlaubsland die Karte zuerst anschauen. Unleserliche Adressen kann die Post niemandem zuordnen, die Karten werden nach einiger Zeit im Postzentrum vernichtet.

Wie viele Postkarten werden verschickt?

Insgesamt bearbeiten die Postmitarbeiter in Deutschland jedes Jahr um die 40 Millionen Ansichtskarten. Allein in den typischen Urlaubsmonaten Juni bis August sind es rund 13 Millionen Postkarten, die im Internationalen Postzentrum am Frankfurter Flughafen ankommen.

Von Frankfurt aus werden sie dann verteilt. Dort wird die Karte je nach Postleitzahl zum passenden Briefzentrum weitergeleitet und wird dann vom Postboten ausgetragen.

Innerhalb von Deutschland dauert der Versand einer Postkarte meistens nur einen Tag. picture-alliance / Reportdienste JOKER | Petra Steuer

Porto 2022: Welche Briefmarke brauche ich für eine Postkarte?

Innerhalb von Deutschland kostet das Porto einer Postkarte 2022 70 Cent. Die Postkarte sollte folgende Maße nicht überschreiten: Länge 14 bis 23,5 cm und Breite 9 bis 12,5 cm. Vom Ausland aus ändert sich das Porto selbstverständlich und sollte vor Ort in Erfahrung gebracht werden.

Wie lange braucht eine Postkarte innerhalb Deutschlands

In der Regel ist die Deutsche Post wirklich schnell. Eine Grußkarte innerhalb von Deutschland sollte nicht länger als einen Tag unterwegs sein.

Vom Urlaubsselfie zur analogen Ansichtskarte

Wer übrigens sehr schreibfaul ist und auch nicht gerne nach Postkarten im Kiosk sucht, für den gibt es eine weitere Möglichkeit einen lieben Gruß aus der Ferne zu senden. Ohne viel Aufwand kann man personalisierte Karten auch mit dem Smartphone gestalten und verschicken.

Mit einer App können Sie Ihre eigenen Handy-Fotos als Postkarte verwenden und diese auch dort beschriften. Die Postkarte wird dann in Deutschland gedruckt und verschickt.