Für ein gelungenes Picknick ist die Vorbereitung das A und O. Wir haben tolle Tipps, Rezepte für handliche Snacks und eine Checkliste, damit Sie auch nichts vergessen.

Wenn man gemütlich auf seiner Picknickdecke sitzt und mit einem Gläschen Wein anstoßen will und feststellt, dass der Korkenzieher fehlt, dann kann das schon ärgerlich sein. Damit Ihr Picknick keine Enttäuschung wird, haben wir eine Checkliste zusammengestellt, mit allen wichtigen Dingen, die man beim Schlemmen unterm freien Himmel so braucht.

Checkliste:

Picknickkorb

Kühltasche für Getränke und Speisen und die Kühl-Akkus nicht vergessen

Teller, Besteck, Becher oder Gläser

Korkenzieher, Flaschenöffner

Servietten

Deckel für Gläser oder Fliegenhaube gegen lästige Insekten

kalte Getränke

Brot

Picknickdecke

Sonnencreme und Sonnenhut und für den Abend Mückenschutz

Mülltüten für den Abfall

Picknick-Tipps

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Barbara Neveu

Was man am Vortag schon vorbereiten kann

Kuchen, Muffins oder Quiche kann man schon einen Tag vor dem Picknick backen. Reis-, Nudel- oder Kartoffelsalate kann man ebenfalls schon zubereiten.

Rezeptideen für ein de luxe Picknick

Für ein leckeres Picknick eignen sich Gemüse-Sticks mit verschiedenen Saucen, Cocktailtomaten, Hummus zum Dippen, Käsewürfel, Salami oder gebratene Hühnerkeulen. Was auf keinen Fall fehlen darf ist Fingerfood. Probieren Sie doch mal das Rezept für Tapanade-Stangen aus.

Auch herzhafte Wraps oder Quiches eignen sich hervorragend für ein Picknick.

Ein Sandwich ist auch immer eine gute Idee für ein Picknick.

Wer auf ein Dessert nicht verzichten will, sollte es in verschließbare Gläser füllen oder Obst mitnehmen.

Was sich nicht fürs Picknick eignet

Schokolade ist zwar lecker, aber sie schmilzt in der Sonne. Deshalb sollte man sie besser zuhause lassen. Generell sollte man beim Picknick auf leicht verderbliche Lebensmittel verzichten. Sahne oder Buttercreme eignen sich daher nicht. Beeren zerdrücken schnell und die will dann keiner mehr essen. Lieber anderes Obst einpacken. Statt Mayonnaise lieber ein Dressing aus Öl und Essig anrühren. Käse auswählen, der nicht verläuft. Also lieber den Emmentaler einpacken und den Camembert im Kühlschrank lassen.

Tricks für kühle Getränke

Wenn man die Getränke vorher schon kühl stellt und in Thermosflaschen aus Edelstahl abfüllt, bleiben sie länger kalt.

Man kann auch Getränke in einer Plastikflasche einfrieren. Die Flaschen lassen sich dann auch wie ein Kühlakku verwenden.

Was muss in die Kühltasche?

Salate, Fleisch, Käse und Wurst müssen gekühlt werden.

Was muss man bei der Kühlung beachten?

Wenn man Kühlakkus über mehrere Tage im Gefrierfach lässt, halten sie länger. Deshalb sollte man Kühlakkus in heißen Monaten immer im Gefrierfach griffbereit haben.

Wenn es irgendwie geht, sollte die Kühltasche beim Picknick nicht in der Sonne stehen. Suchen Sie für Ihre Kühlbox einen schattigen Platz und öffnen Sie den Deckel nicht unnötig.