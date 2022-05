Pflegeleichte Blumen für den Garten im Sommer

Bewässerungssystem für den Garten

An Stellen, an die wenig natürlicher Regen auf die Beete kommt - also zum Beispiel unter Balkonen, im direkten Schatten von Gehölzen oder unter Treppen - kann die Installation einer Tröpfchenbewässerung sehr sinnvoll sein. Das Wasser wird über sogenannte Tropfschläuche ganz sparsam und gleichmäßig verteilt und die Installation ist einfach und preiswert.

Wer das Ganze perfektionieren will, installiert einen Bewässerungscomputer, der das Gießen exakt steuert.