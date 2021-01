per Mail teilen

Orchideen sind derzeit ganz klar die Favoriten, wenn es um blühende Zimmerpflanzen geht. Dabei gibt es gar nicht so viele Orchideenarten, die in unserer meist trockenen Zimmerluft auf Dauer richtig gut gedeihen.

Prima für das Zimmer und keine Fachkenntnisse

Die Schmetterlingsorchidee oder Phalaenopsis ist der klare Star unter den Orchideen für das Zimmer. Das ist nicht erstaunlich, denn es gibt sie in vielen attraktiven Blütenfarben: In Weiß, Rosa, vielen Rot- und Violett-Tönen und sogar in Gelb.

Die Blüte einer Schmetterlingsorchidee. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Ebenfalls gut geeignet ist die Miltonia oder Stiefmütterchen-Orchidee. Ihren deutschen Namen trägt sie aufgrund der Form ihrer Blüten. Diese Blüten sind sehr beeindruckend und können manchmal handtellergroß werden. Miltonien gibt es vor allem in Rot, Violett und Weiß. Das Laub ist eher länglich und mit zwei bis drei Zentimetern recht schmal.

Mehrere Blüten der Stiefmütterchenorchidee. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die Frauenschuhorchideen, manchmal auch Venusschuh genannt, haben eine charakteristische untere Blütenlippe, die an einen Pantoffel erinnert. Bei der Pflege dieser Frauenschuhorchideen gibt es eine Besonderheit: Sie mögen zwar saure Orchideenerde, aber eine Handvoll kleiner Kalksteine in dieser Erde sorgt für den nötigen Kalkgehalt, damit die Blätter satt grün bleiben.

Die Frauenschuhorchideen haben eine charakteristische untere Blütenlippe, die an einen Pantoffel erinnert. dpa Bildfunk picture-alliance / OKAPIA KG, Germany | Dieter Kreusch/OKAPIA

Pflegetipps für die Orchidee

Die vorgestellten Orchideen gedeihen gut auf der Fensterbank. Sie sollten wenn möglich nicht in der direkten Sonne stehen. Besonders die Frauenschuhorchideen vertragen volle Sonne gar nicht!

Orchideen sollten also idealerweise einen Standort auf der Ost- oder Westseite bekommen. Die Temperatur sollte auch nachts nicht unter 16 Grad absinken, tagsüber sind 22 Grad kein Problem.

Die fleischigen, festen Blätter kommen mit der recht trockenen Luft in unseren Zimmern sehr gut zurecht. Gegossen wird sparsam, gleichmäßig und ohne Staunässe im Übertopf. Zum Gießen eignet sich am besten zimmerwarmes Regenwasser

Gut zu wissen: Der vermeintliche "Geheimtipp", dass Orchideen genau ein Schnapsglas voll Wasser in der Woche brauchen, ist nicht hilfreich. In der Summe ist diese Menge zu wenig für die Pflanzen! Abgeblühte Blütenstängel werden erst zurückgeschnitten, wenn sie braun sind. Man lässt an der Basis zwei sogenannte Augen übrig, aus ihnen können neue Blütenstiele austreiben. Gedüngt wird von März bis November mit dem Gießwasser. Ein Spezialdünger ist dazu nicht erforderlich: Nehmen Sie einfach die Hälfte der für andere Pflanzen angegebenen Menge an Dünger, das genügt. Umgetopft wird in Orchideenerde alle drei bis vier Jahre. Bitte gehen Sie sehr vorsichtig zu Werke, weil die Wurzeln der Orchideen leicht verletzt werden können. Ein Problem sind die öfter auftretenden weißen, klebrigen Wollläuse. Das lässt sich mit ölhaltigen, biologischen Präparaten gut behandeln. Aber Vorsicht: Nach der Behandlung mit solchen ölhaltigen Präparaten sind die Orchideen sehr empfindlich und sollten drei bis vier Tage lang möglichst keine Sonne abbekommen.

Warum Orchideen oft in transparenten Töpfen verkauft werden

Orchideen wie die Phalaenopsis sitzen in ihrer tropischen Heimat praktisch ohne Erde auf hohen Urwaldriesenbäumen. Die fleischigen Wurzeln sind aktiv an der sogenannten Photosynthese beteiligt und unterstützen das Wachstum.

Deshalb werden diese Orchideen bei uns in Töpfen kultiviert, die das Sonnenlicht durchlassen. Für die weitere Pflege sind dann Glasübertöpfe ideal, oder solche, die nicht zu eng anliegen. So bekommen die Orchideen auch bei uns im Zimmer etwas Licht an die Wurzeln.