Bis Ostern ist es nicht mehr lang. Deshalb haben wir hier die schönsten Oster-Trends 2021 für Sie zusammengestellt. Mit Dekorieren kann man ja nie früh genug anfangen. Lassen Sie sich inspirieren.

Osterdekorationen aus Naturmaterialien sind 2021 total angesagt. Dabei kommen Äste, Gräser, Moos, Heu, Federn sowie Hühner- oder Wachteleier zum Einsatz. Auf der Social-Media-Plattform Instagram haben wir diese schönen Deko-Ideen gefunden.

Dazwischen findet sich auch immer ein schöner Deko-Hase, der gehört zu Ostern einfach dazu.

Deko mit XXL-Osterei

Ein Straußenei ist natürlich auch immer ein Hingucker. Hier wurde mit Hilfe der Servietten-Technik der berühmte Feldhase von Albrecht Dürer auf das Ei gezaubert.

Alte Osterhasen- oder Osterlamm-Backformen eignen sich hervorragend zum Dekorieren. Sie sorgen für einen Hauch Nostalgie.

Neuer Trend zu Ostern: Eierkränze

Ein weiterer Oster-Trend 2021 sind diese tollen Eierkränze. Man braucht dafür eine Holzscheibe als Unterlage oder etwas Vergleichbares, Eierschalen und Blumen. Die Eierschalen werden mit Heißkleber im Kreis auf die Unterlage geklebt und mit frischen oder trockenen Blumen dekoriert.

Ostereier in schwarz-weiß und gold

Nach wie vor angesagt sind Deko-Eier in schwarz-weiß und gold. Egal ob Punkte-Technik oder mit schöner Schrift gestaltet (Handlettering), Ostereier mit dieser Farbkombination sehen einfach zeitlos schön aus. Lustige Sprüche wie "Ei believe Ei can fly", "Ei feel good" oder "Ach du dickes Ei" zaubern dem Betrachter ein Schmunzeln ins Gesicht.