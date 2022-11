Es gibt ein neues Warnsystem fürs Handy, das Menschen besser vor Gefahren schützen soll. In den kommenden Tagen informiert darüber eine SMS. Mehr zum Ablauf hier.

Für das neue System wird das Verfahren "Cell Broadcast" genutzt. Handybesitzer*innen müssen dafür nicht aktiv werden, denn es funktioniert ganz automatisch.

Der englische Ausdruck heißt übersetzt etwa "Nachrichten mittels Mobilfunkzelle".

dpa Bildfunk Picture Alliance

Denn bei dem System werden Nachrichten von der zuständigen Behörde automatisch an alle Geräte geschickt, die in einer Mobilfunkzelle eingebucht sind. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle eine Warnung bekommen, die sich in einem bestimmten Gefahrengebiet befinden. Die Behörde benötigt dazu weder die Nummer des Smartphones noch andere persönliche Daten.

In anderen europäischen Ländern ist "Cell Broadcast" schon länger Standard.

Voraussetzung ist, dass das Handy eingeschaltet ist, wodurch es sich in der Funkzelle des Mobilfunkanbieters einbuchen kann. Außerdem sollte das Betriebssystem auf aktuellem Stand sein - also bitte Updates überprüfen: Bei einem Android Smartphone passt alles ab Version 11, bei iOS ab Version 16 (und weitere).

dpa Bildfunk Picture Alliance

Was das neue Warnsystem kann, erklären in den kommenden Tagen die SMS, die alle Nutzer*innen nach und nach von ihren Anbietern bekommen.

Zum Beispiel ist der kurze Warntext wie "Stromausfall" oder "Gefahrenlage, bitte schalten Sie Ihr Radio ein" direkt auf dem Bildschirm lesbar. Es muss kein extra Fenster geöffnet werden.

Nicht erschrecken: Wenn die Warnmeldung eingeht, ertönt gleichzeitig ein lauter Ton!

Es ist auch keine App nötig wie bei den bereits bekannten Warnsystemen "Nina" oder "Katwarn", die durch das neue Warnsystem aber nicht überflüssig werden.

Am großen Test-Donnerstag, den 8. Dezember, können dann alle Handynutzer*innen überprüfen, ob die Warnmeldungen tatsächlich automatisch bei ihnen ankommt. Wer dagegen keine Meldung bekommt, sollte sich unbedingt beim Handyhersteller weiter informieren.

Grund dafür, dass das Warnsystem über Funkzellen jetzt auch in Deutschland eingeführt wird, ist die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021. Die vielen Toten damals haben deutlich gemacht, dass Sirenen und Apps zur Warnung nicht ausreichen. Das neue Warnsystem ergänzt sie jetzt.