Nachhaltige Weihnachtsgeschenke – Ideen für 2023

Wir geben Ihnen Tipps für nachhaltige Geschenke zu Weihnachten. Lesen Sie, worauf Sie beim Einkaufen achten und mit welchen Geschenken Sie Müll und Plastik vermeiden können.

Am nachhaltigsten ist es, wenn wir weniger Geschenke machen und dafür qualitativ hochwertige Dinge verschenken, die langlebiger sind. Da diese meist teurer sind, können Sie mit Verwandten oder Freunden Geld für ein schönes Geschenk zusammenlegen.

Ein Wunschzettel ist auch immer eine gute Idee, um Fehlkäufe und sinnlose Geschenke zu vermeiden. Wenn Sie bei der Auswahl der Geschenke besonders auf Nachhaltigkeit achten wollen, dann schauen Sie nach umweltfreundlichen und fairen Produkten.

Geschenkideen, die Müll vermeiden helfen

Sie können Dinge verschenken, die helfen, Müll zu vermeiden: zum Beispiel eine Trinkflasche aus Edelstahl, eine Brotbox oder eine Pizza Box für die Pizza zum Mitnehmen.

Ein Rasierhobel aus Holz oder Metall und eine feste Rasierseife dazu ist sowohl für Männer als auch für Frauen ein nachhaltiges Geschenk.

Geschenke aus recyceltem Material

Es gibt zahlreiche Produkte, die aus recycelten Materialien hergestellt werden und die ein prima Weihnachtsgeschenk sind: So werden aus Meeresplastik oder anderen Wertstoffen neue Rucksäcke, Taschen oder Gepäckträgertaschen fürs Fahrrad. Kleidung aus recycelten Fasern gibt es inzwischen auch oder Möbel aus Recyclingmaterial.

Plastik beim Schenken vermeiden

Holzspielzeug ist unverwüstlich, zeitlos und besser für die Umwelt als Plastikspielzeug. Viele Stücke können auch weitergegeben werden und so haben gleich mehrere Generationen von Kindern ihre Freude daran.

Wie wäre es mit einer Yogamatte oder einer Faszienrolle aus Kork statt aus Kunststoff?

Nachhaltige Kleidung als Weihnachtsgeschenk

Verschenken Sie lieber nachhaltige Mode statt Kleidung billiger Modeketten. Allerdings muss man Läden mit umweltfreundlicher und fairer Kleidung meist gezielt suchen oder online bestellen. Läden mit nachhaltiger Kleidung findet man leider selten in den großen Fußgängerzonen. Auch Secondhand-Kleidung wäre eine nachhaltige Alternative.

Den lokalen Einzelhandel beim Einkaufen unterstützen

Damit Arbeitsplätze erhalten und die Innenstädte attraktiv und lebendig bleiben, sollte man da, wo es geht, den lokalen Einzelhandel unterstützen. Dort gibt es auch eine individuelle Beratung und immer auch was zu entdecken. Man kann denjenigen, den man beschenken will, ja auch mal mitnehmen und gucken, was der Person gut gefällt. So vermeidet man auch Fehlkäufe.

Nachhaltige Weihnachtsgeschenke für Gartenfreunde

Wenn Sie für einen passionierten Gärtner oder eine Gärtnerin ein Geschenk suchen, dann wäre vielleicht ein Insektenhotel oder ein Vogelhaus ein schöne Geschenkidee. Sie können so ein Vogelhaus oder einen Vogelfutterspender auch selbst basteln. Oder Sie schauen nach einer passenden Bio-Saatgut-Box. Oder wie wäre es mit einem Obstbaum für den Garten?

Für alle, die gerne einen Garten hätten, aber keinen haben, ist ein Gemüsegarten zum Mieten für eine Saison eine originelle Idee.

Selbstgemachte Geschenke

Selbstgemachte Seife ist ein schönes Geschenk für Weihnachten. picture-alliance / Reportdienste Gudrun Krebs/Shotshop

Selbstgemachte Geschenke sind so wunderbar, weil sie mit viel Liebe hergestellt werden. Und sie zeigen uns, dass sich jemand Zeit genommen hat, um uns mit einem individuellen Geschenk eine Freude zu machen. Je nachdem, was Ihnen liegt, können Sie Naturseifen machen, Marmelade kochen, Olivenöl zum Beispiel mit Rosmarin, Thymian, Knoblauchzehen, Pfefferkörnern oder Chillischoten verfeinern und als Kräuteröl verschenken. Auch selbstgemachte Schokolade mit Zutaten Ihrer Wahl wie Nüssen, Mandeln, Schokolinsen, Salzbrezeln, Gewürzen oder Cranberrys und Bio-Fairtrade-Schokolade ist immer eine gute Idee für alle Naschkatzen.

Oder wie wäre es, wenn Sie ein Kochbuch mit Ihren Rezepten verschenken? Sie können Ihre handgeschriebenen Texte mit Fotos, kleinen Zeichnungen oder Aufklebern verzieren.

Selbstgemachtes und Kunsthandwerk findet man natürlich auch auf dem Weihnachtsmarkt. Vielleicht entdecken Sie auch dort was Schönes für Ihre Lieben.

Eine andere Alternative wären Zeitgeschenke. Schreiben Sie einfach einen Gutschein für ein Essen, fürs Babysitten oder für eine Wanderung mit Picknick, für eine Veranstaltung oder einen Kurs, den der Beschenkte dann bei Ihnen einlösen kann.

Spenden statt Schenken

Statt ganz traditionell Weihnachtsgeschenke zu verschenken, können Sie auch Geld an eine Organisation spenden. Vielleicht machen Ihre Freunde und die Familie auch mit. Oder Sie übernehmen eine Patenschaft für ein Kind oder Sie verschenken eine Tier-Patenschaft für ein Jahr.

Nachhaltige Verpackung - probieren Sie es mit Furoshiki

Wenn Sie Ihre Geschenke beisammen haben, dann wollen Sie sie sicher auch schön verpacken. Statt mit Geschenkpapier, dass am Weihnachtsabend direkt im Papiermüll landet, kann man Geschenke auch in Stoff verpacken. Das ist sehr nachhaltig, denn man kann den Stoff waschen, bügeln und beliebig oft wiederverwenden. Mit der richtigen Falt- und Knotentechnik aus Japan kann man fast alles einpacken. Anleitungen dazu findet man im Internet oder im Buchladen. Probieren Sie es einfach mal aus. Auch wiederverwendbare Geschenkkartons oder Dosen sind Alternativen fürs Geschenkpapier.