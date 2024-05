Muttertag 2024: Trends und Ideen für Geschenke

Wenn Sie auf der Suche nach Ideen für ein Geschenk zum Muttertag sind, dann haben wir hier tolle Basteltipps für Sie.

Blumen-Herz zum Muttertag

Diese Geschenkidee zum Muttertag ist schon fast ein Klassiker. Dafür braucht man einen Metallring in Herzform zum Hinstellen, Trockenblumen, Samtgras, feinen Draht, eine festere transparente Folie aus Polycarbonat oder alternativ Tonpapier.

Die trockenen Blumen und Gräser um das Metallherz binden und, je nach Geschmack, an zwei Stellen freilassen. Wer die transparente Plakette in der Mitte nicht bedrucken kann, der kann sie mit Buchstaben bekleben oder mit einem Permanentmarker beschriften. Tonpapier in weiß, rosa oder rot eignet sich aber auch. Das lässt sich auch einfacher beschriften. Die Plakette wird dann noch in der Mitte mit einem dickeren Faden oder einer dünneren Schleife befestigt. Fertig ist das hübsche Muttertagsgeschenk!

Frische Blüten zum Muttertag

Wer frische Blumen verschenken möchte, kann natürlich auch einen Metallring in Herzform verwenden. Zum Binden eigen sich vor allem kleine frische Blüten: Vergissmeinnicht, Traubenkirsche oder was Sie sonst im Garten oder im Blumenladen finden.

Herz aus Papierdraht formen und mit frischen Blumen dekorieren

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man dieses Herz aus Papierdraht formt und mit frischen Blüten dekoriert, die gibt es im Video. Man kann Blüten aber auch in Salzteig-Herzen konservieren und zum Muttertag verschenken. Das sind zwei Bastel-Ideen, die auch für Kinder gut funktionieren.

Hübsche Geschenkidee: Blumen in der Tasse

Blumen gehen einfach immer. Und diese Kombination ist besonders charmant. Einfach eine blühende Pflanze im Topf in eine schöne Tasse stellen und mit Schaschlikspießen, feinen Schleifenbändern und weißem Papier eine Girlande basteln. Die wertet das Blumengeschenk nochmal deutlich auf. Viel Freude beim Verschenken!

Für Makramee-Könner (oder solche, die es werden wollen)

Makramee-Fans aufgepasst: Hier gibt es eine tolle Bastelidee. Dieses Herz mit Quaste zum Aufhängen ist ein tolles dekoratives Geschenk. Dafür braucht man ein dünneres naturfarbenes Baumwollgarn. Zur Verzierung eignet sich eine größere Holzperle und optional ein bisschen Samtgras. Mit der entsprechenden Knüpftechnik lässt sich damit dieses schöne Herz basteln.

Blumengirlande zum Muttertag verschenken

Alle, die gerne häkeln, können sich von dieser hübschen Blumengirlande inspirieren lassen. Sie passt zudem nicht nur zum Muttertag. Man kann sie zu vielen anderen Anlässen aufhängen.

Von Herzen: Windlicht mit Herz

Für diese Geschenkidee brauchen Sie ein Windlicht, einen passenden Untersetzer, Holzperlen, Bindfaden, ein paar trockene Blumen und einen Glanzlackmarker in der Farbe Ihrer Wahl. Viel Spaß beim Nachbasteln.