Morgens aufstehen: 5 Tipps, damit Sie besser aus dem Bett kommen

Der Wecker klingelt und dann heißt es aufstehen. Doch vielen fällt das sehr schwer. Warum ist es morgens so gemütlich im Bett und wie schafft man es besser aus dem Bett zu kommen?

Warum kommt man so schwer aus dem Bett?

Einen großen Einfluss darauf, wie fit wir uns morgens fühlen, hat unsere innere Uhr. Manche Menschen sind morgens leistungsfähiger und andere eher am Abend. Mit ein paar Routinen können Sie Ihre innere Uhr aber ein bisschen austricksen.

Diese Tricks und Rituale helfen beim Aufstehen, um morgens mit Schwung aus dem Bett zu kommen:

"Richtig" heißt in diesem Fall nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja, es gibt wirklich zu viel Schlaf!

"Man kann mit der Schlafzeit ein bisschen experimentieren, vor allem der Aufwachzeit."

Versuchen Sie herauszufinden, nach wie viel Stunden Schlaf Sie am fittesten aufwachen. Jeder Mensch hat dabei ein individuelles Bedürfnis. Ratsam ist es, wenn Sie sich in 15-Minuten-Schritten herantasten, um nicht aus einer Tiefschlafphase gerissen zu werden. Snoozen, also immer wieder die Schlummertaste zu drücken, ist dabei nicht für jeden so schlecht, wie bisher vermutet.

Bei hellem Licht am Morgen werden wir wacher, denn es blockiert das Schlafhormon Melatonin. Es gibt auch Lichtwecker, die für den Körper den Sonnenaufgang simulieren. Dabei wird man sanfter wach und nicht so sehr aus dem Schlaf gerissen, sagt die Psychologin Felicitas Heyne.

Alles, was den Körper morgens aktiviert ist hilfreich, um besser aufstehen zu können. Erstmal ausgiebig strecken, Gute-Laune-Musik oder auch eine frische Dusche.

Morgens erstmal die Welt warten lassen und sich um sich selbst kümmern. Das kann sich sehr positiv auf die Stimmung auswirken. Hier sind Sie ganz frei und können ausprobieren, was zu Ihnen passt. Vielleicht ist es eine halbe Stunde Yoga oder Meditation, ein bisschen Zeitung lesen oder ein gesundes Frühstück. Es ist egal, was es ist, sagt die Expertin – Die Hauptsache ist, dass Sie sich darauf freuen.

Während des Schlafens verliert der Körper an Flüssigkeit. Trinken Sie direkt nach dem Wachwerden ein Glas lauwarmes Wasser oder einen ungesüßten Tee und gleichen diesen Wasserverlust wieder aus. Dadurch wird nicht nur das Gehirn aktiviert, sondern zeitgleich auch der Stoffwechsel, die Verdauung und die Nierenaktivität angeregt.

Mit einer Tasse Tee oder einem Glas Wasser in den Tag starten, weckt den Körper von innen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Lars Zahner

Auch hilft das Trinken direkt am Morgen dabei, den Körper mit Flüssigkeit zu versorgen und die tägliche Wasserzufuhr zu erhöhen.