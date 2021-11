Adventskranz-Trends 2021: Weihnachtsdeko-Tipps zum Selbermachen

per Mail teilen

In diesem Jahr sind die Adventskränze schlichter und meist aus Naturmaterialien. Außerdem liegen Kränze aus Trockenblumen und Stabkerzen voll im Trend.

Beton statt gebundener Zweige

Dieser Beton-Ring ist eine super Basis für einen modernen Adventskranz. Hier werden zwar auch Zweige und Blätter verwendet, aber das Grün wirkt leichter, filigraner. Tannenzapfen, getrocknete Samenkapseln und kleine Details runden das Gesamtkunstwerk ab. Wie man sieht, muss es nicht immer ein Kranz aus gebundenen Tannenzweigen sein.

Stabkerzen liegen voll im Trend

Schmale Kerzen sind 2021 bei der Adventsdekoration total angesagt. Entweder in unterschiedlicher oder gleicher Höhe platziert, lassen sie den Kranz in die Höhe wachsen. Besonders beliebt sind weiße Kerzen mit Aufschrift.

Und was auch auffällt, die Adventskränze sind nicht mehr so üppig geschmückt wie in den vergangenen Jahren. Sie kommen schlichter und natürlicher daher.

Eine Halbkugel aus Moos und Sukkulenten, was für eine tolle Idee! Die Kerzen wachsen quasi aus einem Wald. Wenn Sie dieses Jahr eine ausgefallene Adventsdekoration wollen, dann lassen Sie sich hiervon inspirieren.

Wer einen Adventskranzständer besitzt, der kann es mal mit dieser Variante probieren. Weiße Stabkerzen, schwarze Stoffbänder und Kugeln in schwarz, silber und pinkfarbene Beeren. Ein klassischer Kranz modern interpretiert.

Adventskranz aus Trockenblumen

Ein weiterer Trend sind Adventskränze aus trockenen Blumen. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten, so einen Kranz zu gestalten. Diese Kränze sind in Beige gehalten. Die Gräser und getrockneten Blumen haben ihre natürliche Farbe behalten.

Dieser Kranz ist nur zur Hälfte mit Gräsern dekoriert, aber alles Ton in Ton. Die Buchstaben setzen einen tollen Akzent.

Wer es bunt mag, kein Problem. Einfach gefärbte Blüten oder Gräser verwenden und mit bunten Kugeln und Sternen dekorieren. Hierzu passen auch wunderbar die bunten Stabkerzen.

Adventskranz ohne Nadeln

Für alle, die im Advent von abfallenden Tannennadeln genervt sind, gibt es tolle Alternativen zum Tannenkranz. Einfach superdickes Garn aus Merinowolle zu einem Kranz flechten, getrocknete Blumen, Christbaumkugeln, Sterne und Glitzerfarn in die Mitte des Kranzes stecken. Und ganz wichtig, die Kerzen gut am Woll-Kranz befestigen.

Dieser Kranz ist etwas einfacher zu basteln, dafür ist der zweifarbig und kommt nur mit einer Kerze aus.

Ein Adventskranz muss auch nicht immer rund sein. Mit dieser Kreation kann man alten Dosen zu neuem Glanz verhelfen und statt Tannengrün nimmt man Eukalyptusblätter. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt es oben im Video.

Klassisch schön

Auch der klassische Adventskranz ist nicht verschwunden. Er wird nur etwas aufgepeppt zum Beispiel mit einer feinen LED-Lichterkette.

Oder mit Tannenzapfen, die den Kranz schön umrahmen und zu etwas Besonderem machen.