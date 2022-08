Ziergras im Herbst: Lampenputzergras oder Chinaschilf die Hingucker im Staudenbeet

Der besondere Tipp:

Wer sein Staudenbeet mit roten oder rotbraunen Ziergräsern aufpeppen will, der sollte beachten, dass Gräser am besten wirken, wenn eine größere Stückzahl derselben Sorte gepflanzt wird. Wählen Sie also nur ein oder zwei Sorten aus und setzen davon dann, je nach Flächengröße, fünf bis sieben Pflanzen als Gruppe zusammen.

Das ist besser und wirkt strukturierter als wenn einzelne Exemplare unterschiedlicher Sorten durcheinander gepflanzt werden. In kleinen Grüppchen können die Gräser dem Beet ein optisches Gerüst geben, als Ruhepunkt für den Blick.