11 Tipps, wie Silvester 2021 auch ohne Feuerwerk Spaß macht

Dieses Silvester gibt es wieder ein Feuerwerksverbot. Wir zeigen Ihnen, welche Alternativen es zu Silvesterraketen gibt und wie Sie zum Jahreswechsel auch im kleinen Kreis feiern können.

Dieses Silvester wird es auch wieder leiser sein als sonst. Denn Böller und Feuerwerk dürfen zum Jahreswechsel nicht verkauft werden. Auf besonders gut besuchten Plätzen soll es zudem ein Feuerwerksverbot geben.

Trotz allem gibt es viele Möglichkeiten, das Neue Jahr schön zu empfangen.

1. Wunderkerzen statt Silvester-Raketen

picture-alliance / Reportdienste CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Wie wär's damit? Das neue Jahr mit sprühenden Funken und goldenen Sternen willkommen heißen? Dann wird es Zeit für die guten alten Wunderkerzen. Leider sind sie immer schnell abgebrannt, aber wenn Sie die Wunderkerzen so in den Blumenkasten oder in die Erde stecken, dass sich die Spitzen untereinander berühren, dann haben Sie mehr davon. Die Wunderkerzen entzünden sich dann von selbst. Ein bisschen mehr Bums haben hingegen die Eisfontänen.

2. Konfettikanonen für Glitterregen

imago images Westend61

Konfetti geht immer und an Silvester allemal! Besorgen Sie sich eine oder mehrere Konfettikanonen und los geht's. Mit einem lauten Knall fliegt das Konfetti aus der Röhre und regnet in Ihrem Wohnzimmer nieder. Genau so schön wie auf der Showbühne!

Alternativ können Sie Luftballons mit Konfetti füllen und dann Punkt Mitternacht zerplatzen lassen. Wer etwas Besonders machen möchte, kann Botschaften auf kleine Zettel schreiben und vor dem Aufblasen zusätzlich in die Luftballons geben. Das gute alte Tischfeuerwerk ist natürlich auch noch erlaubt.

3. Spaß mit Knallerbsen

picture-alliance / Reportdienste imageBROKER | Jochen Tack

Kleine und große Kinder werden an Silvester vermutlich auch ihren Spaß mit Knallerbsen haben. Sie sind ab 12 Jahren zugelassen. Natürlich sind sie nicht so laut wie Böller, aber knallen tun sie.

4. Virtuelles statt echtes Feuerwerk

picture-alliance / Reportdienste Xinhua News Agency | Jonathan Borg

Wer dennoch auf den typischen Silvester-Sound nicht verzichten möchte, der kann sich das Zischen, Knistern und Böllern mittels eines virtuellen Feuerwerks auf Youtube anhören und ausnahmsweise mal ein bisschen lauter drehen.

5. Feuerschale für ein romantisches Silvester

imago images Westend61

Wer Silvester draußen feiern möchte, kann Holz in einer Feuerschale anzünden. Da können sich alle drumherum stellen und wärmen. Statt Sekt gibt es Glühwein. Gemeinsam Stockbrot backen macht das Lagerfeuerfeeling perfekt. Wer es lieber süß mag, kann Marshmallows über dem Feuer zum Schmelzen bringen. Aber auch die Kombination mit Früchten ist toll: Wir empfehlen Erbeer-Marshmallow-Spieße.

6. An Silvester darf es bunt sein

Für die Silvesterfete im kleinen Kreis eignet sich auch eine LED Diskokugel oder eine Partyglühbirne ganz hervorragend. Sie werfen bunte Lichtmuster an die Wände. Vielleicht haben Sie ja auch noch irgendwo einen Lichtprojektor, den Sie einsetzen können.

7. Wachs- statt Bleigießen

Da Bleigießen seit 2018 verboten ist, kann man einfach auf Wachs umsteigen. Entweder kauft man schon ein fertiges Set oder man gießt aus alten Kerzen Rohlinge. Als Form für die Wachs-Rohlinge eignen sich Eiswürfelformen aus Silikon. Die Wachs-Rohlinge muss man dann später auf einem großen Löffel über einer Kerze zum Schmelzen bringen. Das flüssige Wachs wird dann in eine Schüssel Wasser gekippt. Die Wachsskulptur verweist dann symbolisch auf das, was im neuen Jahr kommen könnte. Aber Achtung: Wachs braucht deutlich länger als Blei, bis es im Wasser abgekühlt und fest ist. Das kann zu schmerzhaften Verbrennungen führen, wenn man es zu früh aus dem Wasser holt.

8. Silvesterbräuche aus anderen Ländern ausprobieren

dpa Bildfunk Picture Alliance

Jedes Land hat seine eigenen Silvester-Rituale. Machen Sie es wie die Österreicher und starten Sie mit einem Walzer tanzend ins neue Jahr. Oder Sie probieren es mal mit roter Unterwäsche. Es gibt viele Bräuche, die Glück bringen sollen.

9. Die Weisheit der Glückskekse

Auch die beliebten Glückskekse passen gut zum Jahreswechsel. Wer die Sprüche personalisieren möchte, der kann die Kekse natürlich selbst backen und die eigenen Zettel darin verstecken.

10. Karaoke für gute Laune

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Khosrow Rajab Kordi

Für gute und ausgelassene Stimmung ist Karaoke immer die richtige Wahl. Auf Youtube gibt es eine Reihe von Songs in der Karaoke-Version. Man kann sie aber auch gegen Geld als MP3 herunterladen oder man sucht sich eine Karaoke-App aus. CDs mit Karaoke-Songs gibt es natürlich auch. Ein extra Karaoke Mikrophon bringt natürlich noch mehr Spaß. Wer es ganz professionell machen will, der kann sich natürlich auch gleich eine Karaokemaschine zulegen oder Freunde einladen die schon eine haben.

11. Krimi-Dinner und Escape-Spiele per Video-Chat

dpa Bildfunk Picture Alliance

Ein Krimi-Dinner ist eine schöne Idee für Silvester und auch in Zeiten von Kontaktreduzierungen möglich. Per Video-Chat kann man gemeinsam essen und den Mordfall lösen.

Vorneweg müssen Sie festlegen, wer die Spielleitung übernimmt und was sie gemeinsam kochen wollen. Die Teilnehmer erhalten vorab eine Einladung und erfahren darin, welche Rolle sie spielen werden. Dazu gibt es Vorschläge für das Kostüm und erste Informationen zum Mordfall, der aufgeklärt werden soll. Auch die Rollenbücher müssen dann am besten in einem verschlossenen Umschlag versendet oder per Mail geschickt werden. Am Abend selbst schauen dann alle gemeinsam zum ersten Mal in ihr Rollenbuch und kommunizieren per Video-Chat. Achten Sie vorher auf die Anzahl der Gäste, damit die Spieldynamik auch funktioniert.

Wer knifflige Rätsel liebt, für den sind Escape-Spiele für Zuhause ein schöner Zeitvertreib. Man kann sie entweder zu zweit oder mit weiteren Mitspielern spielen. Es gibt ganz unterschiedliche Szenarien auch mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Suchen Sie sich aus, was Sie anspricht. Mal geht es um einen versunkenen Schatz, ein mysteriöses Museum oder es wird gruselig. Wenn Sie eine größere Gruppe sind, können sie auch eine Online-Variante spielen. Viele Escape-Room-Anbieter haben wegen Corona Alternativen entwickelt.

Die Spielanleitungen und alles weitere erhalten Sie dort, wo es Gesellschaftsspiele gibt oder im Internet.