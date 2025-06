Es gibt viele Minzsorten mit ganz unterschiedlichem Geschmack – gerade für sommerliche Gerichte und Getränke toll. Wie man Minze im Garten pflanzt und was man alles damit machen kann.

Die Minze gehört zu den vielseitigsten Kräutern für Garten und Küche. Sie wächst schnell, ist pflegeleicht und bietet eine enorme Geschmacksvielfalt. Von klassischer Pfefferminze über exotische Fruchtminzen bis hin zu Cocktail- und Küchenminzen – für jeden Geschmack gibt es die passende Sorte.

Minzen haben eine Besonderheit: Sie kreuzen sich auf natürliche Weise, wodurch ständig neue Sorten entstehen. So gibt es über 30 Minze-Arten.

Züchter und Gärtner entdecken diese Varianten und vermehren sie durch Stecklinge, um ihre einzigartigen Eigenschaften zu erhalten. Das Ergebnis ist eine große Vielfalt an Aromen, die Minze zu einem beliebten Kraut für Tee, Desserts und herzhafte Gerichte macht.

Minze lässt sich in vier große Geschmacksgruppen unterteilen:

Tee-Minzen: die "klassische" Pfefferminze (Mentha x piperita), die Krause Minze (Mentha spicata), die Marokkanische und Türkische Minze – ideal für aromatischen und erfrischenden Tee.

die "klassische" Pfefferminze (Mentha x piperita), die Krause Minze (Mentha spicata), die Marokkanische und Türkische Minze – ideal für aromatischen und erfrischenden Tee. Fruchtige Minzen: Apfel-, Orangen-, Limonen- und Ananas-Minze – perfekt für Desserts und erfrischende Getränke.

Apfel-, Orangen-, Limonen- und Ananas-Minze – perfekt für Desserts und erfrischende Getränke. Küchen-Minzen: Basilikum- und Thai-Minze – würzig und ideal für asiatische Gerichte.

Basilikum- und Thai-Minze – würzig und ideal für asiatische Gerichte. Cocktail-Minzen: Mojito- und Hugo-Minze – für sommerliche Drinks.

Beim Kauf im Gartenmarkt empfiehlt es sich, ein Blatt zwischen den Fingern zu reiben, um das Aroma zu testen. Da Minzen meist Kreuzungen sind, kann der Name allein nicht immer Aufschluss über den Geschmack geben.

Minze eignet sich gut zum Verfeinern von Saucen. Ein Minz-Dill-Joghurt passt hervorragend zu gegrilltem Fleisch, während ein Persischer Gurkensalat für Frische sorgt. Chutneys und Currys erhalten durch Minze eine orientalische Note.

Minz-Schokokuchen, selbstgemachtes Eis mit Minze oder fruchtige Desserts bekommen durch die Blätter eine besondere Frische.

Neben dem klassischen Minz-Tee lassen sich auch Kaltgetränke wie Zitronengras-Minz-Eistee oder eine minzige Weißweinschorle verfeinern.

Die Schokoladenminze ist für alle geeignet, die etwas Süßes aus der Minze herstellen möchten. Die Sorte kann man aber auch gut für Fisch, für Gemüse oder im Salat verwenden. Und wer es ein bisschen wohlig haben will, der kann sie auch als Badezusatz nehmen.

Nicht nur die Blätter, sondern auch die Blüten der Minze sind wertvoll. Je nach Sorte blühen sie weiß, rosa oder purpurrot. Wer seinen Garten bienenfreundlich gestalten möchte: Im Juni und Juli ist die blühende Minze eine perfekte Nahrungsquelle für Insekten – eine Möglichkeit also, wie wir Bienen unterstützen können.

Blühende Minze im Garten: Ein Paradies für Schmetterlinge und Bienen – wertvolle Nahrungsquelle in den Sommermonaten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Erich Teister

Minze ist anspruchslos, benötigt aber einige Grundvoraussetzungen:

Boden : Humos, tiefgründig und gleichmäßig feucht.

: Humos, tiefgründig und gleichmäßig feucht. Standort : Sonnig bis halbschattig – im Gegensatz zu mediterranen Kräutern wie Lavendel, Thymian oder Salbei, die es trockener, vollsonnig und nährstoffarm mögen.

: Sonnig bis halbschattig – im Gegensatz zu mediterranen Kräutern wie Lavendel, Thymian oder Salbei, die es trockener, vollsonnig und nährstoffarm mögen. Gießen: Regelmäßig, aber ohne Staunässe.

So wuchert die Minze nicht im Garten Bei aller Begeisterung darf nicht unterschätzt werden, dass Minzen sich durch unterirdische Ausläufer stark im Garten ausbreiten können. Volker Kugel hat deshalb die Kultur umgestellt und pflanzt die Minzen in große Töpfe, die mindestens zehn Liter Erdinhalt haben sollten. Man kann auch die Strategie wählen, die Minzen in Töpfe ohne Boden zu pflanzen und diese Töpfe dann bis zum Rand im Beet einzugraben. Auch so kann man den Ausbreitungsdrang der würzigen Kräuter recht gut in den Griff bekommen.

Man kann verschiedene Pfefferminzsorten zusammen in den Garten pflanzen. Allerdings sollte man beachten, dass die einen vielleicht links und die anderen rechts im Beet wachsen. Sonst können die verschiedenen Sorten ineinander wachsen und die Aromen vermischen sich.

Für eine saubere Trennung nimmt man einfach einen alten Kunststofftopf, aus dem man den Boden ausschneidet. Nun gute Gartenerde mit ein bisschen Kompost gemischt einfüllen, in jeden Topf eine Pflanze setzen und ab damit ins Beet.

Das geht mit Ananasminze, Apfelminze, Basilikumminze oder Erdbeerminze. Da man die verschiedenen Minzsorten für verschiedene Dinge benötigt, kann man an die Töpfe auch kleine Namensschilder binden.

Regelmäßiges Ernten hält die Pflanze kompakt und sie schießt nicht in die Höhe. Bei Hitzeschäden im August kann sie komplett zurückgeschnitten werden – sie treibt schnell wieder aus.

Alle drei Jahre sollte Minze an einen neuen Platz im Beet umziehen, da sie sonst ihr Wachstum selbst hemmt. Sie können auch geteilt werden und sollten dann frische, humusreiche Komposterde bekommen - am besten natürlich vom eigenen Kompost. Im Freiland übersteht die Minze problemlos den Winter und muss nicht extra winterfest gemacht werden.

Minze lässt sich ganz leicht durch Wurzelausläufer vermehren: Im Mai oder Juni, also vor der Blüte, einfach einen 10-15 cm langen Wurzelausläufer mit Blättern abtrennen. Danach in einen Topf mit frischer Erde setzen und gut angießen. Die Pflanze wächst schnell weiter. So kann man Minze unkompliziert mit Familie und Freunden teilen.

Die Triebe der Minze kann man problemlos im Garten abschneiden, in einen Topf einpflanzen und weiterverschenken. picture-alliance / Reportdienste Model release nicht verfügbar

Die aromatischste Ernte gelingt kurz vor der Blüte, also Anfang bis Mitte Juni. Dann enthält die Minze die höchste Konzentration ätherischer Öle. Die Blätter können frisch verwendet oder getrocknet werden – perfekt für den eigenen Minztee im Winter. Auch selbstgemachtes Pfefferminzöl lässt sich daraus herstellen und hilft beispielsweise gegen Kopfschmerzen.

Die Lieblingsminze von SWR4 Gartenexpertin Heike Boomgaarden ist die Grapefruitminze. Sie hat ein unglaublich leckeres Grapefruitaroma. Und wenn man sich damit einen Tee aufgießt oder die Blätter über Vanilleeis gibt, riecht und schmeckt es wie eine aufgeschnittene Grapefruit.

Ein weiterer Pluspunkt der Grapefruitminze: Sie treibt ein bisschen später aus und beginnt damit auch erst sehr spät zu blühen. Das freut alle Insekten, da man ihnen für den Winter auch ein bisschen später noch Pollen und Nektar bieten kann.

Das in der Minze enthaltene Menthol stimuliert die Sinneszellen der Zunge. Man bekommt das Gefühl, als ob der Mund kühl wird. Deshalb passt die Minze so wunderbar in den Sommer zu Limonaden oder in den Eistee – denn diese erfrischenden Getränke trinken wir ja auch am liebsten kühl.

Auch im Winter kann man einen frischen Minz-Duft haben:

Wenn die Pfefferminzpflanzen voll austreiben, einfach die Minze immer durchgehend ernten und an einem trockenen, luftigen, schattigen Ort als kleine Bündel zum Trocknen aufhängen. Danach füllen wir alles in ein dunkles Glas – und wenn wir dieses im Winter öffnen, duftet der ganze Raum nach frischer Minze.