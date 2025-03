Maulwürfe können eine hübsche Wiese in Nullkommanichts in eine Hügellandschaft verwandeln. Das macht sie bei Gärtnern oft unbeliebt. Warum die Tiere aber so nützlich sind und wie man sie im Zweifel vertreibt, erfahren Sie hier.

