Mais gibt es in vielen verschiedenen Variationen und Farben. Wie Sie die Kolben mit den leckeren Körnern im eigenen Garten anbauen und welche Sorten für optische Überraschungen sorgen, verrät Volker Kugel im SWR4 Gartentipp.

Im Garten funktioniert der sogenannte Zuckermais oder Popcorn-Mais gut. Die Pflanzen werden nur etwa anderthalb bis zwei Meter hoch und ihre Körner haben einen leicht süßlichen Geschmack. Man kann sie direkt frisch essen oder daraus Popcorn herstellen. Bunte Sorten eignen sich auch hervorragend als Dekoration.

Wie funktioniert der Anbau von Gemüsemais im Garten?

Am praktischsten ist die Vorkultur: Jetzt, Anfang April, werden vier Saatkörner in einen zehn Zentimeter großen Topf gelegt. Die Maiskörner werden etwa drei Zentimeter tief in die Erde eingelassen. Auf dem Fensterbrett keimen sie dann bei etwa 20 Grad ziemlich schnell. Nach den Eisheiligen, also etwa Mitte Mai, wird ausgepflanzt, im Abstand von 20 Zentimeter von Pflanze zu Pflanze und 50 Zentimeter von Reihe zu Reihe.

Gemüsemais braucht einen guten, tiefgründigen Gartenboden und ist ein echter Nährstoffliebhaber. Um sich gut zu entwickeln, braucht er viel Dünger: Zum Start sollten Sie Kompost hinzugeben - etwa 50 Liter pro Quadratmeter - und dann auf die gleiche Fläche 50 Gramm organischen Volldünger.

Bitte nicht wundern: Gepflanzt wird auf der Nordseite des Beetes, da der Mais im Hochsommer sonst zu viel Schatten auf das Restbeet werfen würde. Außerdem sind zwei bis drei kurze Reihen besser als eine lange Reihe. Die Windbestäubung funktioniert so am besten.

Gut zu wissen: Mais hat männliche Blüten, die im Juli gelblich-violett gefärbt sind. Während sie sich an den Enden der Stängel befinden, gibt es gleichzeitig weibliche Blüten, die in den Blattachseln sitzen. Die Bestäubung erfolgt dann ganz einfach durch den Wind.

Wichtig ist, genügend und gleichmäßig zu gießen. Anfang Juli wird nochmals mit weiteren 50 Gramm organischem Dünger pro Quadratmeter gedüngt. Je nach Sorte ergibt das Anfang August bis Anfang September eine gute Ernte.

Empfehlenswerte Sorten

Ein leckerer Zuckermais ist "Lisanco", der sortenfest ist, also selbst weitervermehrt werden kann.

Der sogenannte "Erdbeermais" hat nur etwa 15 Zentimeter kurze Kolben und rote Maiskörner. Er ist als Popcorn-Mais empfehlenswert.

Beim Ziermais "Stars and Stripes" sind die Blätter weiß-rot gestreift. Das Korn leuchtend rot. Er ist super geeignet für herbstliche Dekorationen zusammen mit Kürbissen.

Die Samen für den Gemüsemais gibt es in einer beeindruckenden Vielfalt im guten Gartencenter. Es gibt sogar Ziersorten mit fünffarbigen Körnern im Maiskolben. Wenn Sie ein Plätzchen dafür haben, probieren Sie den Mais im Garten doch mal aus.

